L'Ajuntament reivindica la reducció del turisme al Park Güell malgrat les queixes veïnals

L'Ajuntament de Barcelona reivindica "l'equilibri" permanent que es busca al Park Güell, entre l'arribada de visitants i la vida veïnal. Després que aquest cap de setmana hagin tornat les protestes al parc, entre activistes i veïns que reclamaven la reducció del nombre d'entrades anuals que es venen, el govern de Jaume Collboni ha aprofitat per explicar què s'ha fet els darrers anys al recinte dissenyat per Antoni Gaudí i el seu entorn. I ho ha fet amb dos matisos clars. El primer és el que subratlla que l'any 2024 van accedir al Park Güell uns 4,4 milions de persones, una xifra que queda lluny dels més de 9 milions registrats el 2012. "La reducció d'un 54% en 10 anys és una reducció molt important", ha reblat la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet.

L'altre gran front explicatiu ha anat adreçat a la feina feta i als plans en marxa. També pel que fa a l'esforç econòmic. L'executiu socialista ha reivindicat que si en el mandat 2015-2019 -liderat per Ada Colau- hi va haver una inversió de 7,4 milions d'euros a l'entorn del parc, en el període 2023-2027 la inversió prevista és de gairebé 40 milions d'euros. Això també és "fruït dels ingressos del parc", ha recalcat Bonet, tot apuntant que algunes de les intervencions a la zona es poden finançar amb la despesa dels visitants. "Els ingressos ens permeten fer un retorn a l'entorn del que també en gaudeixen els veïns", ha subratllat, també com a resposta a crítiques que fa temps que sobrevolen aquest punt, entre Gràcia i Horta-Guinardó.

De fet, una de les últimes mesures que es van haver de prendre per alliberar la pressió sobre els autobusos -que malgrat està pensats per a usos veïnals acabaven col·lapsats de turistes- va ser fer un reforç de la línia V19. Ara, l'executiu municipal n'ha presentat les primeres dades d'anàlisi d'aquesta mesura. "Quatre setmanes després, s'han reduït un 40% les situacions d'acumulació de passatge", apunten des de l'Ajuntament. A més, aquestes alertes de sobreocupació dels busos s'han reduït en un moment en què el nombre de passatgers ha crescut un 25%, també vinculat a l'augment del nombre de vehicles que ha desplegat el consistori. "Més passatge, però menys alertes d'acumulació de passatge", ha conclòs la també regidora del districte gracienc.

També s'ha actualitzat en quin punt es troba el Pla Estratègic del Park Güell, presentat el 2017. Aquell document constava de 203 mesures, de les quals se n'han executat un 59%, un 18% estan en marxa i una quarta part (23%) encara estan pendents d'iniciar-se. Així, per acabar de fer equilibris, el govern Collboni ha anunciat un nou moviment, si bé encara no se sap quines mesures se'n poden despendre: s'ha activat "la creació immediata" d'un grup de mobilitat per tractar possibles noves mesures pel que fa a la mobilitat a la zona.