«SOS» d'activistes i veïns del Park Güell per exigir que s'hi redueixi la pressió turística

Activistes i veïns de la plataforma Recuperem el Park Güell han format aquest diumenge un gran "SOS" a la plaça de la Natura del Park Güell, per tornar a reclamar a l’Ajuntament que redueixi la pressió turística al recinte i que hi hagi canvis en la gestió de la instal·lació. L’entitat, que ahir ja va realitzar un tall de trànsit reivindicatiu a la carretera del Carmel -al costat d’un dels accessos més concorreguts al Park- demana, entre altres, la reducció d’un 50% de la venda d’entrades actual (més de quatre milions de visitants anuals, segons les darreres dades de l’Ajuntament), que no es “privatitzi” l’espai per a l’ús turístic i que es garanteixi la mobilitat pública a l'entorn, molt afectada, recorden, per la gran afluència de visitants.