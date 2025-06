Collboni remunta i ja és l'únic polític que aprova al baròmetre de Barcelona

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, té marge per a la tranquil·litat amb els resultats de la nova onada del baròmetre municipal. Després de dues tongades en què el batlle socialista suspenia, la ciutadania li ha tornat a fer confiança, tot i que per poc. L'alcalde aprova amb un 5,1 de mitjana. La notícia més llaminera per als interessos del govern del PSC, però, és que és l'únic polític que arriba a l'aprovat. També és el més conegut. A més, els socialistes són l'opció més ben situada pel que fa a la intenció de vot, actualment. El 16,1% dels barcelonins enquestats asseguren que els votarien, també distanciats de la resta de forces, segons l'enquesta de l'Ajuntament.

Collboni havia començat el mandat amb un 5,1 de nota mitjana, però les següents onades del baròmetre el van convertir en l'alcalde que més ràpid havia suspès, si se'l comparava amb els seus predecessors. Ara, el cap de files socialista ha remuntat. I, per contra, els companys de consistori d'altres grups municipals es mantenen per sota de la línia que marca l'aprovat.

La líder d'ERC a la capital catalana, Elisenda Alamany, frega la salvació. Obté un 4,9 de valoració mitjana. Tot seguit, s'hi troba Jordi Martí Galbis (4,8), de Junts. Més allunyada hi ha Janet Sanz (4,3), de Barcelona en Comú, i Daniel Sirera (3,2), del PP. En últim lloc, dels actuals representants al consistori, hi ha el regidor de l'extrema dreta de Vox, Gonzalo de Oro-Pulido, amb un 2,3.

El resultat del baròmetre, igualment, evidencia una gran distància entre els líders dels grups municipals pel que fa al coneixement que la gent té d'ells. Aquesta realitat també queda especialment accentuada per l'adeu de les primeres espases a les darreres eleccions del consistori, com són Xavier Trias, Ada Colau o Ernest Maragall. Així, actualment el regidor més reconegut és Jaume Collboni, amb un 86,4% de barcelonins que saben que diuen saber qui és. El segueixen Sirera (48%), Alamany (42,5) i Sanz (37,1%). Amb uns percentatges molt similars, a la part baixa de la classificació hi ha Martí Galbis (16,6%) i Oro-Pulido (14,6%).

El PSC guanyaria avui les eleccions, segons el baròmetre

Pel que fa a les conclusions de què passaria si ara mateix hi haguessin unes noves eleccions municipals, el PSC manté la seva situació d'avantatge. El 16,1% dels barcelonins consultats declaren que votarien ara la llista de Collboni, mentre que la resta de forces obtenen menys de la meitat d'aquests suports. BComú es manté segona, a nivell de preferència, però es queda en uns 7,9 punts, i ERC s'hi situa molt a prop, amb un 7,5% de les respostes ciutadanes.

Junts actualment seria l'opció preferida del 4% de la població, únicament. Tanmateix, a l'onada del desembre del 2022 també rebien una puntuació especialment baixa (3,6). Cinc mesos més tard, ja amb Xavier Trias com a candidat, guanyarien les eleccions municipals, amb un 22% dels vots.

Mentrestant, la CUP (2,7%), el PP (2,4%) i Vox (1,9%) es quedarien per sota del percentatge mínim per entrar al consistori, si bé és habitual que les opcions de dretes i extrema dreta estiguin infrarepresentades en la intenció de vot i a l'hora de la veritat acabin rebent més suports. De fet, una de les claus que expliquen aquesta diferència final és que el 30,5 dels enquestats asseguren que no saben a qui votarien, a hores d'ara. Així, un de cada tres barcelonins estaria indecís.