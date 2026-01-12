Alstom fabrica un de cada tres trens que circulen a l'Estat i aporta 400 milions d'euros al PIB, segons un estudi

Alstom fabrica un de cada tres trens que circulen a l'Estat i aporta 400 milions d'euros anuals al PIB. A Catalunya, la companyia francesa dona feina a més de 1.500 treballadors, ubicats la majoria a la planta de Santa Perpètua de Mogoda; i té una xarxa de 320 proveïdors, sobretot pimes. Aquestes són algunes de les principals xifres d'un estudi de la multinacional encarregat a la consultora Ernst & Young i presentat aquest dilluns a Foment del Treball. Alstom ha indicat que en els últims anys ha invertit 150 milions d'euros en les instal·lacions del Vallès, on s'estan fabricant, entre altres, els nous trens de Rodalies que han de començar a posar-se en funcionament durant aquest primer trimestre.\r\n