Dues aparicions de Rashford treuen les castanyes del foc al Barça en l'estrena a la Champions

Rashford, com a casa. En un camp hostil com St James Park, i amb el fred anglès d'una nit de setembre, ha hagut d'aparèixer, precisament un anglès, per treure les castanyes del foc al Barça. En un partit patit i poc brillant, un doblet del nouvingut Marcus Rashford a la segona meitat, ha estat suficient perquè el Barça comenci amb victòria el seu camí a la Champions d'enguany.
Els partits de Champions són ben diferents dels de la Lliga. Més ràpids i intensos. I si això li sumes un equip anglès com el Newcastle et queden seixanta minuts com els que ha viscut el Barça a St James Park. Els locals proposaven una recepta senzilla: pressió a l'home i pilotes a l'espai. Intensitat a dojo. Un pla de partit que ha passat per sobre dels jugadors més cerebrals del Barça -Cubarsí, Pedri o De Jong-. Patien ells tres, i patien Koundé i Gerard Martín, cadascú pel seu carril.
En les corregudes dels extrems ha tingut les úniques opcions el Barça, que era incapaç d'implantar el seu clàssic control a través de la pilota. Raphinha i Rashford, els dos únics titulars que han jugat a la lliga anglesa, semblaven obcecats a explicar a la resta com s'han de plantejar aquesta mena de partits. Però amb més voluntat que encert. El Newcastle també s'ha refiat dels seus extrems Elanga i Barnes per generar perill. Així ha aparegut Joan Garcia, amb una gran parada a rematada de Barnes que ha servit al porter de Sallent per presentar-se a Europa.
Amb l'inici de la segona meitat res ha canviat. Joan continuava salvant al Barça i el Newcastle inclinant el camp cap a la porteria culer. Ara bé, els grans equips sovint tenen una cosa, troben el gol abans que arribi el joc. Dit i fet. D'una recuperació en camp propi s'ha arribat a una centrada de Koundé, la pilota ha trobat Rashford a l'altura del punt de penal, i l'anglès ha girat el coll per enviar la pilota a la xarxa. El gol ha sigut com una bombona d'oxigen pel Barça que ha començat a agafar el pols al partit.
A les primeres possessions llargues s'hi ha sumat la cridòria de l'afició blaugrana a l'estadi anglès. I entre passada i passada la pilota ha arribat a Rashford, que encara no entén del tot el joc del control i passada culer i està més acostumat a la verticalitat anglesa. Així, s'ha quedat una pilota a la frontal de l'àrea, s'ha fet espai a la dreta i amb un xut imparable ha enviat la bola a l'escaire contrària. El doblet de Rashford ha semblat deixat sense idees al Newcastle i al Barça amb un final de partit més plàcid del que esperava. Però just abans del descompte Gordon ha empès una centrada per posar l'1-2 i la por al cos. En els set minuts d'afegit, i sota la batuta d'un incansable Pedri, els culers han remenat la pilota fins que l'àrbitre ha xiulat el final. Tres punts patits a Anglaterra, i victòria amb segell anglès.