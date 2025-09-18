Aquest any, sí? El Barça arrenca la Champions sense Lamine Yamal

"És el moment". Amb aquest el lema afronta el Barça la Champions d'enguany. El club ha distribuït a les xarxes un vídeo amb aquest missatge i imatges de Pedri, Raphinha i Lamine Yamal lamentant-se a la gespa del Giuseppe Meazza. La derrota de l'any passat a semifinals contra l'Inter és el punt de partida. Al vestidor hi ha una obsessió amb aixecar l'orelluda aquesta temporada i es volen forjar les victòries europees a partir d'aquella derrota. L'aventura s'enceta aquesta nit a la localitat anglesa de Newcastle. Per davant, vuit partits de fase de grups, i sis de fase eliminatòria per arribar a l'anhelada final de Budapest.
Tot i que la plantilla ha millorat respecte al curs passat, el Barça arriba al debut amb baixes importants. La més sensible és la de Lamine Yamal, que va tornar de la concentració amb la selecció espanyola amb molèsties al pubis -provocant l'enfurismada de Flick - i està descartat per aquesta nit. També s'ho miraran des de fora Gavi, amb molèsties al genoll on ja va ser intervingut -motiu pel qual el club està extremant la prudència-, i Balde, amb una lesió al bíceps femoral. Sí que estan disponibles, i probablement seran titulars, dos dels fitxatges d'aquest estiu: Joan Garcia i Rashford.
En la seva estrena, l'equip de Flick es trobarà al davant el Newcastle, un històric club anglès injectat amb milionades de l'Aràbia Saudita. Aquesta ajuda econòmica l'ha fet passar en el darrer lustre de lluitar per no perdre la categoria a jugar la Champions. Aquest estiu han vist marxar el seu millor jugador -Alexander Isak, camí al Liverpool-, però continuen sent un equip incòmode i una prova de nivell pel Barça. Fora del camp, el Newcastle és un club originari d’una de les principals regions industrials d’Anglaterra, amb un fort component obrer i ha tingut sempre una relació d’allò més estreta amb la cervesa, la beguda per excel·lència de la classe treballadora anglesa.
Calendari benèvol
Des de l'edició passada el format de la Champions ha canviat i de l'antiga fase de grups s'ha passat a una lligueta. Els equips s'enfronten a vuit equips, dos de cada bombo del sorteig. Al Barça la sort li va somriure i el calendari d'enguany és bastant benèvol. A banda de l'incòmode duel d'avui, l'equip de Flick tindrà dues proves d'alta exigència. L'1 d'octubre rebrà el vigent campió -el PSG de Luis Enrique- a Barcelona, sense encara saber si el partit es jugarà a l'Estadi Johan Cruyff, l'Spotify Camp Nou o a Montjuïc. L'altre partit de màxima dificultat portarà bons records als culers. El Barça visitarà Stamford Bridge, camp del Chelsea, on Iniesta va marcar un agònic gol per portar el Barça a la final de Roma. L'equip anglès, vigent campió del Mundial de Clubs- té diners per donar i per vendre i una plantilla ben competitiva.
La resta de rivals del Barça estan en un tercer o quart esglaó del futbol europeu. A casa rebrà l'Olympiacos grec, entrenat pel basc José Luis Mendilibar, el Copenhaguen danès, exequip de Roony Bardghji, i un vell conegut d'infaust record: l'Eintracht de Frankfurt. A fora, a banda de Chelsea i Newcastle, visitarà el Bruges belga, un dels clubs més antics d'Europa, i l'Slavia de Praga txec, que enguany torna a la competició.
Candidats de nivell
L'objectiu del Barça de guanyar la Champions el comparteixen fins a vuit equips perquè l'edició d'enguany comença amb el favoritisme repartit i plantilles de molt bon nivell. Per vigència cal tenir en compte el PSG de Luis Enrique, campió el curs passat, i amb la plantilla intacta. Més reforços han fet els equips anglesos: el Liverpool s'ha deixat 483 milions d'euros en sis fitxatges, l'Arsenal 338 en set, i el Manchester City 188 en cinc. Inversions milionàries per tenir plantilles llarguíssimes.
A banda, si es parla de la Champions cal mencionar el Reial Madrid. El club blanc espera recuperar el seu idil·li amb la competició amb Xabi Alonso a la banqueta i Mbappé com a estrella. El francès ha començat la temporada en un gran moment de forma i mai ha guanyat aquesta competició. Un esglaó per sota hi ha el combatiu Atlètic de Madrid de Simeone, que tot i no passar pel seu millor moment, ha posat en els darrers anys les coses difícils al Barça quan s'hi ha trobat a Europa.
A l'altura de l'Atlètic hi ha un seguit d'equips que no parteixen com a principals favorits, però per potencial s'hi poden tornar durant la temporada. És el cas del Bayer de Múnic, el Chelsea, l'Inter o la Juventus. Rivals de nivell i al·licients de sobres per afrontar la competició més desitjada pel Barça.