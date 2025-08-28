El «qui és qui» dels rivals del Barça a la lligueta de la Champions

El PSG, dos clubs anglesos i un grec. No és un acudit, sinó alguns dels rivals que el Barça haurà d'enfrontar a la Fase Lliga de la Champions 2025-26. Així ho ha determinat el sorteig celebrat aquest dijous al principat de Mònaco, que ha assenyalat els primers revolts del camí dels blaugranes per intentar aixecar l'orelluda després d'11 anys. Un sorteig que ha estat bastant benevolent amb l'equip de Hansi Flick, que ha evitat gran part dels aspirants al títol i ha tingut sort amb els desplaçaments i els partits a casa.
Alguns dels rivals són vells coneguts del Barça, com el PSG de Luis Enrique, però altres estaven fora del radar de l'afició blaugrana. És el cas del Newcastle, un històric d'Anglaterra, però absent a la Lliga de Campions fins que va arribar la propietat de l'Aràbia fa pocs anys. Coneguts o no, a continuació presentem els vuit equips que separen el Barça dels vuitens de final.
París Saint-Germain (PSG)
El PSG tenia dues lligues franceses, vuit Copes de França, tres Copes de la Lliga, dues Supercopes de França i una Recopa d'Europa abans de l'arribada dels diners qatarians. No es trobava entre els tres equips més grans del seu país i era poc rellevant a Europa. Si bé, amb la compra per part del grup Qatar Investment Authority (QIA) va esdevenir un gegant del futbol mundial i el gran club paradigmàtic del futbol modern.
Avui, és el club més llorejat de França i el vigent guanyador de la Lliga de Campions. I és que la pluja de diners no va ser efectiva fins que van incorporar un capità per al projecte esportiu: Luis Enrique. El tècnic asturià va apostar per deixar marxar Kilian Mbappé i "controlar-ho tot" a dins del vestidor. Una fórmula que ha resultat exitosa, tot i la derrota a la final del Mundial de Clubs que li ha impedit aspirar al primer septet de la història. Dembélé, que és el gran favorit a la Pilota d'Or, i companyia ja esperen el Barça, que els rebrà al Camp Nou (o a Montjuïc).
Chelsea FC
Precisament, els parisencs van perdre la final del Mundial de Clubs contra el Chelsea londinenc. Els blues també són els vigents guanyadors de la Conference League i coneixen molt bé el Barça. Els culers recordaran amb una especial estima el gol d'Andrés Iniesta a Stamford Bridge al minut 93 que va classificar els de Pep Guardiola a la final de la Champions del 2009. Enguany, tornaran a un dels escenaris més feliços. Els anglesos, però, també tenen present el gol de Fernando Torres al Camp Nou per eliminar el Barça en les semifinals del 2012 i guanyar la primera Lliga de Campions de la seva història.
Arran de la guerra a Ucraïna, el magnat rus Roman Abramóvitx va perdre la propietat del club i ara està en mans de l'estatunidenc Todd Boehly. Sigui com sigui, es tracta d'un altre club que, fins que no van arribar inversions estrangeres, tenia una història més aviat discreta.
Eintracht Frankfurt
El cas de l'Eintracht Frankfurt és molt diferent. Aquest club de la mitja taula alemanya es troba probablement en el millor moment de la seva història gràcies a una gestió esportiva modèlica. El gran baluard del club és, precisament, el director esportiu, Timo Hardung, que ha creat un model de club de referència basat en la compra i formació de joves talents i la venda per grans quantitats de diners als principals equips del planeta.
La darrera venda estrella ha estat la del davanter francès Hugo Ekitiké al Liverpool per al voltant de 95 milions d'euros. Mesos abans, en el mercat d'hivern passat, va vendre l'egipci Omar Marmoush al Manchester City de Pep Guardiola per 75 milions d'euros. L'únic record negatiu dels culers és el partit de l'Europa League al Camp Nou el 2021 on més de 25.000 alemanys van envair el feu culer en una jornada "lamentable", tal com la va definir Joan Laporta.
Club Bruges KV
El Barça jugarà també contra un dels clubs més antics d'Europa: el Club Bruges de Flandes, a Bèlgica. L'entitat fundada el 1891 és una de les més importants del futbol belga i compta amb 19 lligues. La parròquia blaugrana el té present perquè és el ja antic equip de Ferran Jutglà, que acaba de fitxar pel Celta de Vigo. Ara bé, per arribar a l'últim enfrontament contra els belgues, cal remuntar-se fins al 2003. Aleshores, el Barça va guanyar per 0 gols a 1. De fet, el Barça no ha perdut mai contra el Club Bruges a la Lliga de Campions.
Olympiacos
Si només comptés la història, el club més gran que ha d'enfrontar el Barça és l'Olympiacos d'Atenes. El club més gran de Grècia també gaudeix d'un gran moment sota les ordres de l'entrenador basc José Luis Mendilibar. Amb ell a la sala de màquines, l'Olympiacos van guanyar la Conference League el 2024, el primer títol europeu de la seva història. Atenes es va tenyir de vermell per celebrar aquesta fita i les imatges de l'estadi la ciutat segur que fan que Flick estigui molt agraït de jugar el partit a Barcelona. El Barça ha esquivat un dels desplaçaments més complicats de la Champions.
Slavia Praga
El Barça sí que haurà d'anar a l'Eden Arena de Praga, un altre dels estadis més imponents d'Europa, per enfrontar-se a l'Slavia. A priori, és un dels rivals més assequibles i no compta amb una gran plantilla ni amb una gran massa social al darrere. El segon club de la República Txeca, per darrere de l'Sparta de Praga i per davant del Viktoria Plzen -aquest sí ben conegut pel Barça- voldrà convertir-se en la sorpresa de la Champions i colar-se entre els 24 classificats per a la següent fase en el que serà el seu retorn a la competició.
FC Copenhaguen
Un altre club mític d'Europa i que ha jugat innombrables vegades contra el Barça és el Copenhaguen. La institució esportiva més gran de Dinamarca manté un estret contacte amb el club blaugrana després que aquest estiu hagin negociat el traspàs de Roony Bardghji. El fitxatge ha debilitat la plantilla del Copenhaguen, que lluita any rere any per arribar als vuitens de final. El domini del club respon en gran manera a la seva fundació. I és que, el 1992, es van fusionar el Kjøbenhavns Boldklub i el Boldklubben 1903, dos dels clubs més grans del país, per sumar forces i imposar-se a tota la resta.
Newcastle United
Les garses, com s'anomena als integrants i seguidors del Newcastle United, comencen una temporada marcada per l'enfrontament amb la seva gran estrella: Alexander Isak. La relació entre el club del nord d'Anglaterra, on una gran població dels ocells que li donen nom i els colors negre i blanc, i el davanter suec estan trencades després que aquest hagi demanat marxar al Liverpool. La direcció espera una oferta estratosfèrica de 175 milions d'euros i ha rebutjat una de 120 milions, però a Newcastle, els diners valen menys. L'àrab Mohammed bin Salman és el propietari d'un club de futbol més ric del món i, des que va comprar el Newcastle el 2021, han tornat al màxim nivell després d'anys de penúries esportives. Ara esperen reviure els millors moments de l'època d'Alan Shearer.