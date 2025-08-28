Del PSG a dos clubs anglesos: aquests són els vuit rivals del Barça a la lligueta de la Champions

El Barça ja coneix els vuit rivals a qui s'haurà d'enfrontar en la fase regular de la Lliga de Campions d'enguany. Després de la gran campanya europea de l'equip de Hansi Flick la temporada passada, tot i el regust de l'eliminació a última hora en la semifinal contra l'Inter de Milà, el barcelonisme afronta la competició amb il·lusió de tornar a aixecar una orelluda.
Per aconseguir-ho, el Barça haurà de recórrer un camí llarg que començarà amb els vuit partits de la lligueta que dona accés als vuitens de final. O, en cas de quedar entre el 9è i el 24è classificat, a l'eliminatòria prèvia que equivaldria als setzens. El rànquing UEFA ha permès als culers estar una altra vegada en el primer bombo i, per tant, evitar la majoria de teòrics aspirants al títol.
Els vuit equips seleccionats pel sorteig d'aquest dijous per enfrontar-se al Barça són:
- Chelsea
- PSG
- Eintracht Frankfurt
- Bruges
- Olympacos
- Slavia Praga
- Copenhagen
- Newcastle
Cal recordar que el Barça va firmar una gran fase de lliga en l'edició passada, la primera de la història amb la implementació del nou format. Els de Flick van quedar en segona posició, amb sis victòries, un empat i una derrota, només superats pel Liverpool. Aleshores, però, la posició a la lliga regular no comportava el benefici de jugar la tornada de totes les eliminatòries a casa, la qual cosa va perjudicar al Barça en la semifinal contra l'Inter. En aquesta segona edició, ja s'ha corregit aquest error, motiu pel qual encara és més important quedar com més amunt millor.
Calendari de la Champions League 2025/26
- Fase Lliga: del 16 de setembre del 2025 fins al 28 de gener del 2026.
- Play-offs eliminatoris: anades el 17-18 i tornades el 24-25 de febrer del 2026.
- Vuitens de final: anades el 10-11 i tornades el 17-18 de març del 2026.
- Quarts de final: anades el 7-8 i tornades el 14-15 d'abril del 2026.
- Semifinals: anades el 28-29 d'abril i tornades el 5-6 de maig del 2026.
- Final: 30 de maig del 2026 a Budapest.