El Barça s’indigna amb Espanya per la lesió de la seva estrella: «Això no és cuidar el jugador»

Hansi Flick, l'entrenador del Barça, no està content amb la Selecció espanyola després de la gestió que han fet amb Lamine Yamal als dos últims partits de classificació pel Mundial.
La jove estrella del club blaugrana s'ha lesionat del pubis després d'arrossegar molèsties durant la convocatòria amb Espanya i, ara, podria no jugar contra el València en el pròxim partit de Lliga d'aquest diumenge a l'estadi Johan Cruyff, a les 21:00 hores.
Així ho ha expressat Hansi Flick a una publicació a X on es queixa per la manca de cura de la Selecció cap al seu jugador. "Va marxar a la selecció amb dolor i no va entrenar. Li van donar analgèsics per jugar", explica l'entrenador del Barça.
L'últim partit de la Selecció espanyola contra Turquia va quedar 0-6 per l'equip on juga Yamal. Una diferència de punts que deixa clar l'avantatge enfront dels turcs, fet del qual es queixa Flick a la seva publicació: "Tenien com a mínim tres gols d'avantatge en cada partit i va jugar 73 minuts i 79, i entre els partits no va poder entrenar".
L'entrenador també fa referència al partit contra Bulgària, en el qual Espanya va guanyar amb tres gols de diferència, i en què Yamal ja patia mal d'esquena.
Així i tot, l'estrella del Barça va sortir al camp i, després de dos esgotadors partits de classificatòria pel Mundial, ara, el més segur és que "no estarà disponible" per jugar el pròxim partit de Lliga a l'estadi Johan Cruyff encara que la lesió no és greu.