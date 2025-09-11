La final de la Champions de 2027 ja té camp... i el Barça el coneix bé

Quan falten pocs dies perquè comenci l'edició del 2026, la final de la Champions del 2027 ja té seu. La UEFA ha triat l'estadi Metropolitano de Madrid. Serà la segona que aculli l'estadi madrileny després de la Champions del 2019 que van disputar Liverpool i Tottenham i que va acabar amb victòria dels reds.
L'Atlètic, que fins a mudar-se a aquest estadi no havia organitzat mai una final de la Champions, ja tindrà les mateixes que el Camp Nou, seu també dues vegades però totes dues al segle passat (1989 i 1999). El Santiago Bernabéu ho ha estat quatre, però de l'última fa quinze anys (1957, 1969, 1980 i 2010).
Él Metropolitano és l'escenari en què el primer equip matalasser juga els seus partits i té capacitat per a 70.692 espectadors, el 96% a cobert. L'estadi compta amb 1.000 places de pàrquing dins del mateix edifici i 3.000 places més a l'exterior.
D'altra banda, la final de la Champions d'enguany es disputarà el 30 de maig al Puskas Arena de Budapest. El Barça debutarà el pròxim dijous 18 de desembre al camp del Newcastle anglès, a l'espera de saber si podrà jugar els seus partits com a local al Camp Nou.