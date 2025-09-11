11 de setembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Esports

La final de la Champions de 2027 ja té camp... i el Barça el coneix bé

La UEFA escull l'estadi Metropolitano -camp de l'Atlètic de Madrid- com a seu del partit, serà la segona vegada que aquest estadi aculli una final després de la de 2019

  • L'estadi Metropolitano, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 11 de setembre de 2025 a les 18:12
Actualitzat el 11 de setembre de 2025 a les 18:14

Quan falten pocs dies perquè comenci l'edició del 2026, la final de la Champions del 2027 ja té seu. La UEFA ha triat l'estadi Metropolitano de Madrid. Serà la segona que aculli l'estadi madrileny després de la Champions del 2019 que van disputar Liverpool i Tottenham i que va acabar amb victòria dels reds.

L'Atlètic, que fins a mudar-se a aquest estadi no havia organitzat mai una final de la Champions, ja tindrà les mateixes que el Camp Nou, seu també dues vegades però totes dues al segle passat (1989 i 1999). El Santiago Bernabéu ho ha estat quatre, però de l'última fa quinze anys (1957, 1969, 1980 i 2010).

Él Metropolitano és l'escenari en què el primer equip matalasser juga els seus partits i té capacitat per a 70.692 espectadors, el 96% a cobert. L'estadi compta amb 1.000 places de pàrquing dins del mateix edifici i 3.000 places més a l'exterior.

D'altra banda, la final de la Champions d'enguany es disputarà el 30 de maig al Puskas Arena de Budapest. El Barça debutarà el pròxim dijous 18 de desembre al camp del Newcastle anglès, a l'espera de saber si podrà jugar els seus partits com a local al Camp Nou.

Et pot interessar