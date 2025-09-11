Hansi Flick fitxa un exjugador del Barça pel seu cos tècnic

Fitxatge d'un vell conegut al cost tècnic de Hansi Flick. Thiago Alcántara, exjugador del Barça, s'incorpora com a assistent. Thiago ja va formar part del cos tècnic durant l'estiu passat i ara s'hi suma de forma definitiva. El futbolista es va retirar fa un parell d'anys i s'està formant com a entrenador.
Segons ha informat el Barça en un comunicat, la seva tasca consistirà a "aportar en aspectes tàctics i en la preparació de les sessions d’entrenament, aportant la seva experiència i visió del joc per enriquir el treball diari de l’equip".
Durant la seva estada l'estiu passat, Thiago va viatjar amb l'equip a la gira, però ara està en dubte si farà els desplaçaments amb l'equip. Algunes fonts apunten que se centrarà a formar els jugadors joves amb arrels a la Masia i els migcampistes.
D'arrels italianes i brasileres i de pare futbolista — l'ex del Celta de Vigo Mazinho— futbolísticament va criar-se a la masia del Barça. Al conjunt blaugrana va debutar amb només 18 anys de la mà de Pep Guardiola el 2009. Va ser una peça més de les històriques temporades de l'equip català, però en un migcamp en què competia amb Xavi, Iniesta i Busquets, Thiago no es va acabar de fer un lloc en l'onze inicial i una mala gestió de la directiva de Sandro Rossell per blindar-lo va acabar amb el migcampista fitxant pel Bayern per només 25 milions (havia tingut una clàusula de 90 milions). A Alemanya s'hi va estar set anys en què va tornar a coincidir amb Guardiola i en què va guanyar-ho tot, Champions inclosa.
El 2020, no va poder resistir-se a la trucada de Jürgen Klopp, que el 2019 havia guanyat la Champions, perquè reforcés el seu projecte. Tot plegat s'ha estroncat aquestes darreres temporades, en què ha encavalcat lesió rere lesió. Aquest curs, només ha disputat cinc minuts en tota la temporada i ja no s'ha pogut refer ni augmentar els 32 títols aconseguits. A principis de juny de 2024 va fer una estada a Girona, amb visita a la ciutat esportiva inclosa, que va disparar els rumors sobre un possible fitxatge pel conjunt català.