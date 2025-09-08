L'al·legat d'una jugadora del Barça en defensa del català: «M'encanta i és una manera d'adaptar-me a casa»

Quan el Barça reivindica que és "més que un club", necessita casos com els de Kika Nazareth per demostrar que aquest és més que un lema. El de la jugadora portuguesa del primer equip femení de futbol és l'exemple perfecte d'adaptació a la cultura catalana i una bona referència per a la resta d'esportistes d'arreu que aposten per jugar a l'entitat. "M'encanta el català i és una manera d'adaptar-me a la que és la meva nova casa", ha expressat en una entrevista al Què t'hi jugues de SER Catalunya.
La davantera de 22 anys va fitxar pel Barça la temporada passada i, després d'un primer any d'integració, vol que aquest sigui el de la confirmació. En aquest sentit, entén que el català és una eina per adaptar-se a Catalunya i ja té un nivell correcte, tot i que s'ha compromès a parlar perfectament en una entrevista al final de la temporada que tot just comença.
Tal com ha compartit al Què t'hi jugues, Kika també ha visitat molt la ciutat de Barcelona i l'entorn i s'ha interessat per la cultura més enllà de la llengua. "M'encanta la truita de patates, el pa amb tomàquet i els canelons", ha explicat.
Si bé, el de la llengua ha estat el punt al qual li ha donat més importància. Fa classes amb un professor i també l'aprèn escoltant i parlant amb les companyes catalanes. De fet, la seva paraula preferida la va descobrir amb l'anunci de les noves equipacions de la mà d'Aitana Bonmatí.
"De cop i volta, va dir alguna cosa de la 'butxaca' i em vaig quedar amb la paraula", ha recordat. També li agrada molt "t'estimo" i "bonica". "M'encanta escoltar i parlar en català, i estic aprenent cada dia més", ha dit.