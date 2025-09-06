Raphinha denuncia a xarxes el comportament d'un treballador de Disneyland amb el seu fill

El jugador del Barça, Raphael Dias Belloli, conegut com a Raphinha, ha denunciat aquest divendres al seu compte d'Instagram el comportament d'un treballador de Disneyland amb el seu fill mentre visitaven el parc d'atraccions a París.
Ho ha fet a través de les històries de l'aplicació, on surt el seu fill apropant-se a un dels treballadors del parc que es disfressa i passeja per fer-se fotos i saludar als infants. Als vídeos es veu com el fill de Raphinha intenta saludar i fer-se una foto amb aquest treballador que va vestit d'esquirol, personatge de l'univers Disney.
La denúncia de Raphinha expressa que l'esquirol no li fa cas, però sí que saluda i abraça a altres infants. "Se suposa que has de fer feliços als xiquets, no ignorar-los. Prefereixo dir que açò és per ignorància que dir altra cosa", escriu el futbolista a les seves històries d'Instagram on etiqueta a Disneyland.
La següent història és una imatge on Raphinha escriu que "entén el cansament dels treballadors del parc, però perquè ha abraçat a tots els xiquets blancs i al meu fill no?", insinua el jugador del Barça a Instagram.
Aquesta denúncia pública al parc d'atraccions de París acaba amb dos vídeos més on es veu, de nou, com el fill de Raphinha intenta que l'esquirol el saludi i, aquest, li dedica una breu salutació i passa de llarg.