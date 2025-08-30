El PSG ben d’hora i un partit en dijous: així és el calendari del Barça a la Champions

La UEFA ha anunciat aquest dissabte el calendari de partits de la Lliga de la Champions 2025-26 després que es feren públics aquest dijous els vuit equips que jugaran contra el Barça. Alguns dels rivals són el PSG de Luis Enrique, el Newcastle, un històric d'Anglaterra, el Chelsea FC o el Eintracht Frankfurt, d'entre altres.
Barça-Newcastle
La Champions de l'equip blaugrana començarà el dijous 18 de setembre contra el Newcastle United a les 21.00 h, un club propietat de l'àrab Mohammed bin Salman des del 2021, que han tornat al màxim nivell després d'anys de penúries esportives i, ara, esperen reviure els millors moments de l'època d'Alan Shearer.
Barça-PSG
La següent cita és contra un vell conegut, el PSG, el dimecres 1 d'octubre a les 21.00 h. Un partir esperat contra el club més llorejat de França i el vigent guanyador de la Lliga de Campions. Capitanejat per Luis Enrique, l'equip francès ja espera l'enfrontament amb el Barça, que els rebrà al Camp Nou (o a Montjuïc).
Barça-Olympiacos
La tercera jornada de partits la inaugura el Barça contra l'Olympiacos el dimarts 21 d'octubre a les 18.45 h. El club més gran de Grècia també gaudeix d'un gran moment sota les ordres de l'entrenador basc José Luis Mendilibar. Amb ell van guanyar la Conference League el 2024, el primer títol europeu de la seva història.
Barça-Bruges KV
El següent dimecres 5 de novembre, l'equip blaugrana s'enfrontarà al Bruges KV, de Bèlgica, a les 21 h. Un equip contra el qual el Barça no ha perdut mai a la Lliga de Champions des que es van enfontrar per última vegada el 2003, quan el club de Hansi Flick va guanyar per 0 gols a 1.
Barça-Chelsea
El pròxim rival és el Chelsea, partit que tindrà lloc el dimarts 25 de novembre a les 21 h. Arran de la guerra a Ucraïna, el magnat rus Roman Abramóvitx va perdre la propietat del club i ara està en mans de l'estatunidenc Todd Boehly.
Barça-Eintracht Frankfurt
La següent cita és el dimarts 9 de desembre a les 21 h contra l'alemany Eintracht Frankfurt, un club que es troba probablement en el millor moment de la seva història gràcies a una gestió esportiva modèlica dirigida pel director esportiu, Timo Hardung, que ha creat un model de club de referència basat en la compra i formació de joves talents i la venda per grans quantitats de diners als principals equips del planeta.
Barça-Slavia Praha
El penúltim rival és el Slavia Praha, contra el qual l'equip blaugrana jugarà fora de casa el dimecres 21 de gener del 2026 a les 21 h. A priori, és un dels rivals més assequibles i no compta amb una gran plantilla ni amb una gran massa social al darrere. El segon club de la República Txeca, per darrere de l'Sparta de Praga.
Barça-Copenhaguen
L'últim partit de Lliga de la Champions 2025-26 el jugarà contra el Copenhaguen a les 21 h, la institució esportiva més gran de Dinamarca que manté un estret contacte amb el club blaugrana després que aquest estiu hagin negociat el traspàs de Roony Bardghji, un fitxatge que ha debilitat la plantilla del Copenhaguen.