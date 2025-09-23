Dembélé no és el primer: els jugadors que han guanyat la Pilota d'Or després de marxar del Barça

El Futbol Club Barcelona és la institució que acumula més pilotes d’or a les seves vitrines, amb una suma total de 17 guardons. Luis Suárez va ser el primer futbolista blaugrana en guanyar-la l’any 1960, seguit de Johan Cruyff (1973 i 1974), Hristo Stòitxkov (1994), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005) i les sis que va conquistar Leo Messi com a culer (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 i 2019). La d'aquest 2025 d'Aitana Bonmatí, la tercera consecutiva, se suma a les del 2023 i 2024 de la jugadora de Sant Pere de Ribes, precedides de les dues que va guanyar Alèxia Putellas (2021 i 2022).
El museu del Barça, però, en podria sumar algunes més dels jugadors que van emportar-se el prestigiós guardó després de marxar del club. El cas més recent és el d’Ousmane Dembélé, el darrer guanyador de la Pilota d’Or masculina. L’extrem francès, que va marxar del FC Barcelona l’estiu del 2023 al PSG després d’exhaurir el seu contracte, s’ha coronat com al millor jugador del món del 2025 després d’un any extraordinari a les ordres de Luis Enrique, imposant-se a Lamine Yamal, que ha quedat segon.
Els predecessors de Dembélé
Casos més flagrants van ser els de Ronaldo Nazário, Luís Figo o Leo Messi. El mite brasil va ser guardonat amb la pilota d’or l'any 1997 pels seus mèrits esportius durant la temporada 1996-1997, que va disputar amb el Barça. Ronaldo, però, va recollir el premi amb la samarreta de l’Inter de Milà, club pel qual fa fitxar l’estiu del 1997.
Més dolorós per als culers va ser veure a Luís Figo l’any 2000 recollir el guardó com a jugador del Real Madrid. El portuguès, que havia marxat del Barça aquell mercat d’estiu, va rebre el premi pels seus mèrits com a blaugrana, però la seva pilota d’or descansa al museu del club blanc.
Leo Messi, jugador amb més pilotes d’or de la història, ha guanyat les seves últimes dues lluny de Barcelona. L’astre argentí va emportar-se el guardó l’any 2021 després de marxar del Barça aquell estiu, coronant-se millor de nou com el del món sent jugador del Paris Saint-Germain, i el 2023 com a futbolista de l'Inter de Miami després de guanyar el Mundial de Qatar.
La Pilota de Plata femenina d’aquesta edició del 2025 de Mariona Caldentey, també exjugadora del Futbol Club Barcelona, se suma a altres casos com el de Neymar (Pilota de Bronze el 2017) o el de Luis Suárez (Pilota de Plata el 1961 i 1964 i Pilota de Bronze l'any 1965) que van arribar al podi després d’abandonar el club blaugrana.
Casos oposats
El Barça també s’ha vist beneficiat dels mercats de fitxatges per augmentar el seu palmarès de reconeixements. És el cas de Johan Cruyff, llegenda blaugrana, que va rebre la seva segona pilota d’or l’any 1973, després d’haver fixat per al Barça aquell estiu procedent de l’AFC Ajax.
Històricament, el club català ha estat tot un expert a fitxar Pilotes de Plata. Hans Krankl (1978), Bernd Schuster (1980), Gary Lineker (1986), Ronaldo Nazário (1996) i Deco (2004) van ser premiats amb la distinció de ser el segon millor jugador del món l’any del seu traspàs per al club barceloní.
Hegemonia blaugrana
L’hegemonia del culer en els premis de la Pilota d’Or és total. A banda de ser la institució amb més reconeixements, també és l’únic que ha completat un podi del guardó amb tres jugadors del club. L’any 2010, Xavi Hernández (Pilota de Bronze), Andrés Iniesta (Pilota de Plata) i Leo Messi (Pilota d’Or), van completar un podi únic, sent tres jugadors d’un mateix equip i formats, tots tres, a La Masia.
En el futbol femení, el podi amb color blaugrana va arribar l’edició del 2024, quan Salma Paralluelo (Pilota de Bronze), Caroline Graham Hansen (Pilota de Plata) i Aitana Bonmatí (pilota d’Or) van ser reconegudes per confirmar el domini del Barça femení.