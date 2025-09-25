Collboni nega posar bastons a les rodes per l'obertura del Camp Nou: «Tenim tant interès com el Barça»

El retorn al Camp Nou està marcant bona part de l'agenda del club blaugrana tant de portes en dins com de portes en fora mitjançant l'opinió pública a través dels mitjans de comunicació. Sembla que es comença a veure la llum al final del túnel, però com tants cops abans s'ha vist. Ara, sembla que la responsabilitat perquè el Barça torni a jugar al Camp Nou i deixi enrere els partits al Johan Cruyff i a l'Estadi Lluís Companys, i de retruc el rebombori al voltant de la inauguració, recau sobre l'Ajuntament de Barcelona.
Des del club blaugrana assenyalen que l'última paraula la té l'Ajuntament i les blaugranes es mantenen a l'espera per poder tenir el vistiplau dels permisos, una llicència de Primera Ocupació que la directiva assegura que haurien de ser atorgada, ja que el nou estadi, tot i mantenir-se en un procés de construcció i finalització d'obra, té totes les garanties per poder disputar partits i deixar entrar aficionats al Spotify Camp Nou.
Arran d'aquest darrer capítol alguns barcelonistes han assenyalat al consistori barceloní de posar bastons a les rodes. En aquest sentit, Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, ha visitat el programa d'El Món a RAC1 i se li ha preguntat sobre l'assumpte.
"La prioritat és la seguretat"
Collboni ha estat directe i ha fet evadir qualsevol mena de dubte: "L'Ajuntament té tant o més interès que el club troni a l'estadi. És una de les grans transformacions de la ciutat. Volem que vagi de pressa i bé. El que és bo pel Barça és bo per Barcelona", ha sentenciat l'alcalde.
Tot i això, ha donat importància a allò pel qual encara no s'ha inaugurat el Camp Nou, la seguretat: "La nostra prioritat és garantir la seguretat de tots els aficionats. Espero que es continuï avançant i que tinguem bones notícies aviat. Som en el camí adequat", ha destacat Collboni al programa de Jordi Baste.
Així mateix, davant l'assenyalament directe i indirecte d'alguns aficionats i, fins i tot, de directius del Barça, l'alcalde ha dit que "hem de preservar als funcionaris de les pressions de la directiva i dels socis" i deixar-los "fer la feina amb rigor i amb independència".
En direcció contrària del que diversos culers assenyalen, Collboni ha assegurat que "l'estadi Olímpic Lluís Companys és un espai cultural i musical de primer ordre i, per tant, ens interessa alliberar-lo perquè s'hi puguin fer concerts".
Dos dies després del "no" i de la visita de periodistes
Les declaracions de Collboni arriben dos dies després que el club blaugrana obrís les portes als mitjans de comunicació per constar que està llest per ser estrenat i l'Ajuntament denegues la Llicència de Primera Ocupació perquè va detectar diverses "deficiències de seguretat".