Aena guanya 2.136,7 milions, un 10,5% més que l'any anterior, i preveu que el volum de passatgers creixi més

Aena va tancar el 2025 amb un benefici net de 2.136,7 milions d’euros, un 10,5% més que l’any anterior. Segons ha informat en un comunicat, el gestor aeroportuari va registrar uns ingressos totals de 6.379,2 milions (+9,5%) i un resultat brut d’explotació (Ebitda) de 3.785 milions (+7,8%), amb un marge del 59,3%.
El trànsit de passatgers a tots els aeroports del grup -que inclou Espanya, Londres-Luton i el Brasil- es va enfilar fins als 384,8 milions, un 4,2% més. A la xarxa espanyola, el volum va pujar un 3,9%, fins als 321,6 milions de viatgers. De cara al 2026, la companyia preveu que el volum de passatgers als aeroports espanyols creixi un 1,3% i proposarà repartir un dividend d'1,09 euros per acció.
Aeronàutica, comercial i immobiliària
Per línies de negoci, els ingressos aeronàutics van assolir els 3.346,8 milions d’euros, un 4,9% més que el 2024. Els ingressos comercials, en canvi, van créixer amb fins als 1.975,1 milions d’euros, amb un increment de l’11%, mentre que les vendes totals d’aquest segment van augmentar un 8,5%. En l’àrea immobiliària, els ingressos van augmentar un 10,5%, impulsats per la càrrega aèria (+9%) i altres actius (+35,5%).
Pel que fa a la situació financera, el deute financer net consolidat es va situar en 5.509 milions d’euros, pràcticament estable respecte al 2024. La ràtio de deute net sobre Ebitda es va reduir fins a 1,46 vegades, des de l’1,57 de l’any anterior, mentre que el flux de caixa operatiu va assolir els 2.787,5 milions d’euros.
En paral·lel, el grup continua avançant en l’estratègia internacional, amb un finançament de 5.700 milions de reals al Brasil per modernitzar 11 aeroports i amb l’adquisició del 51% d’una societat vinculada als aeroports britànics de Leeds Bradford i Newcastle.