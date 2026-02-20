La compravenda d'habitatges tanca el 2025 amb un augment del 13,9%

La compravenda d'habitatges va tancar el 2025 amb 112.585 operacions, un 13,9% més que el mateix període de l'any passat, segons l'Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). D'altra banda, el mercat va registrar el millor mes de desembre des del 2007, amb 8.181 operacions, un 9,9% interanual més. En comparació amb el mes de novembre, però, les operacions van baixar un 6,97%.
Per demarcacions, Barcelona va concentrar 5.278 operacions al desembre, un 6,95% més que un any enrere. Girona (1.158) i Tarragona (1.292) van encapçalar els increments, amb pujades del 20,9% i del 22,2%, respectivament. Lleida va ser l’única província amb una evolució negativa (-8,3%), amb 453 compravendes.
Del total d’operacions registrades al desembre, 1.731 van correspondre a habitatges nous, un 15,5% més que un any abans, mentre que 6.450 van ser de segona mà, amb un increment interanual del 8,5%. L’habitatge usat continua concentrant la major part del mercat, amb prop del 79% de les transaccions.
Pel que fa al règim, 7.603 compravendes van ser d’habitatge lliure, xifra que representa un augment del 9,6% respecte al desembre del 2024. En paral·lel, es van formalitzar 578 operacions d’habitatge protegit, un 14,7% més en termes interanuals, tot i que amb un pes molt menor sobre el conjunt del mercat.
En el conjunt de l’Estat, la compravenda d’habitatges també va tancar desembre amb 58.271 operacions, un 10,7% més que en el mateix mes del 2024. En el global de l’any, les transaccions van augmentar un 11,5% i van superar les 714.000, la xifra més elevada des del 2007, en línia amb la recuperació sostinguda del mercat immobiliari.