Junts suca pa en el pols per l'IRPF: «El PSOE enganya fins i tot els socis incondicionals»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a tenir un matí agitat al Congrés dels Diputats. Al tradicional xoc amb Alberto Núñez Feijóo, el líder del PSOE ha vist com Míriam Nogueras, cap de files de Junts a Madrid, l'acusava d'enganyar "fins i tot els socis incondicionals", en referència al pols que mantenen els socialistes amb ERC per la recaptació de l'IRPF, que posa en risc els pressupostos de la Generalitat per al 2026. Nogueras, a banda, ha tornat a deixar clar que no validaran l'escut social, de manera que el govern espanyol s'encamina cap a una nova derrota al Congrés, tenint en compte que fa dues setmanes ja van naufragar amb la primera formulació del decret.
Nogueras ha apuntat que "tothom sap" que el PSOE no compta amb els vots de Junts, i ha fet un repàs dels incompliments dels socialistes amb ERC. "Vostès enganyen fins i tot als socis incondicionals", ha apuntat la cap de files del partit de Carles Puigdemont a Madrid. Ha avançat que votaran en contra del decret sobre l'escut social, perquè no ha quedat separat el cas de les ocupacions. "Aquesta és una sessió de control al govern espanyol, no a ERC. No sé si el senyor Gabriel Rufián vol respondre aquesta part", ha ironitzat Sánchez, que ha considerat que el PSOE "compleix amb Catalunya". "Es plantegen solucions als problemes diaris dels catalans", ha insistit el dirigent socialista.
Feijóo ha demanat "desclassificar" els pressupostos generals de l'Estat, les polítiques d'habitatge, les dades sobre l'accident ferroviari d'Adamuz, les raons de l'apagada elèctrica de l'any passat i la relació amb Veneçuela. "No li sembla que aquesta és, també, la seva responsabilitat?", s'ha preguntat el cap de l'oposició. Sánchez ha considerat "desafortunat" que el PP es "molesti" per la desclassificació dels papers del 23-F, i ha tret pit del funcionament de l'economia: "Espanya va com mai, i vostès menteixen com sempre", ha determinat el president del govern espanyol. "Vostè continuarà igual: transparència per a tots menys per a vostè, ha asseverat Feijóo en la segona intervenció.
El líder del PP ha insistit en què faran falta "només 45 dies" fora del poder per saber què ha fet Sánchez mentre hagi governat, i ha ironitzat amb el fet que, segons el relat del PSOE, acabarà semblant que ha estat el president del govern espanyol "qui va frenar en el seu dia" el cop d'estat. "El més interessant és que tot això ho portava escrit. Me l'imagino davant del mirall llegint aquestes mentides. Vostè només té una cosa a fer a la setmana amb una certa dignitat, i ve aquí a llegir un reguitzell de mentides", ha recalcat Sánchez, que ha retret al líder del PP la gestió de la dana de Carlos Mazón, a un pas de la imputació. "Ha passat de la política per a adults a la política per a ultres", ha dit.