Canviarà la versió oficial? La Moncloa es compromet a mostrar «tot el que s'ha trobat» del 23-F

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts la desclassificació de “tota la documentació que s’ha trobat” sobre el 23-F. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha explicat que la desclassificació vol sortir al pas de les campanyes de manipulació de l’extrema dreta i la desinformació que pateixen molts joves que “pensen que amb Franco vivien millor i van cantant el Cara al Sol pels carrers”. La ministra no ha volgut concretar si la documentació que es podrà conèixer canviarà la versió sobre el 23-F o si afectarà la visió sobre el paper del rei emèrit.
“Jo no he vist els documents”, ha dit la portaveu, després de moltes preguntes que reclamaven concreció sobre els continguts desclassificats, que es podran consultar a partir de dimecres al migdia des del web de la Moncloa. Saiz ha insistit en la voluntat governamental de combatre amb documents i rigor històric les campanyes de manipulació ultres.
Són 153 unitats documentals fins ara classificades sota una “normativa franquista”, acabant amb una situació “atípica” en una democràcia moderna. El contingut del material inclou informes, transcripció de converses i potser algunes imatges. Saiz ha assegurat que l’executiu espera ara que la llei de secrets oficials pugui desbloquejar-se al Congrés.
L'executiu també s'ha pronunciat sobre les negociacions entre el PP i Vox per formar majories de govern a l’Aragó i a Extremadura, Saiz ha qualificat de “claudicació” d’Alberto Núñez Feijóo davant Santiago Abascal. Segons la portaveu, el PP ha passat “de blanquejar l’extrema dreta a ser l’extrema dreta” i que, a partir d’ara, tota retallada de drets i reculada en els serveis públics que es produeixi a partir d’ara després que es constitueixin governs fuit de l’acord amb Vox, “portarà la signatura del senyor Feijóo”.
El ministre per a la Transformació Digital i la Funció Pública, Óscar López, ha explicat l’avantprojecte de publicitat institucional que estableix el límit del 35% de publicitat pública per a tots els mitjans. L’objectiu és garantir la independència dels mitjans i la transparència, de manera que la ciutadania sàpiga on van a parar els seus recursos. “La suma de totes les inversions del sector públic no ha de superar el 35%”, ha dit López, amb una clàusula específica per als mitjans locals amb menys de dos milions d’euros d’ingressos. La xifra sorgeix del percentatge que apareix en els principals informes internacionals, en especial de la Unesco.