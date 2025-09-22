Cop d'efecte del BBVA: apuja un 10% l'oferta de l'opa al Sabadell

El BBVA ha presentat aquest dilluns una sol·licitud d'autorització per modificar a l'alça les condicions de l'oferta de l'opa sobre el Banc Sabadell, tal com ho ha comunicat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Ara, l'entitat basca ofereix una acció ordinària del BBVA per cada 4,8376 accions ordinàries del Sabadell, sense diners en efectiu, mentre que abans oferia una acció ordinària i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del banc vallesà.
Es tracta, així, d'un canvi en la naturalesa de l'oferta, ja que s'eliminen els diners en efectiu i passa a ser un intercanvi íntegre d'accions. Amb tot, l'oferta és un 10% superior a l'anterior, que la cúpula del Sabadell havia ridiculitzat amb declaracions rotundes del conseller delegat, César González-Bueno, que va reblar que no tenia "gens d'interès".
El BBVA tenia marge fins aquest dimarts per millorar l'oferta de l'opa sobre el Sabadell i, tot i que havia reiterat que no ho faria, finalment ha presentat noves condicions a la CNMV. L'entitat presidida per Carlos Torres ha defensat que la nova naturalesa de l'oferta, sense diners en efectiu, presenta un gran avantatge fiscal, ja que els accionistes no haurien de declarar l'adquisició fins a una futura venda.
S'endureix el xoc dialèctic
Amb l'inici del període d'acceptació de l'opa, ambdues entitats han tornat a desplegar les estratègies publicitàries per decantar la balança a favor seu, també amb declaracions creuades de les cúpules. Per part del Sabadell, González-Bueno va afirmar en acte organitzat divendres passat per Nueva Economía Fórum que "el 0,0%" dels particulars que són clients han acudit a l'oferta.
"És lícit esperar a l'últim moment per apujar el preu en una opa hostil. El qüestionable és assegurar que no ho faràs", va reblar en una premonició que s'ha acabat complint. També hi va participar el president, Josep Oliu, que va explicar que l’aposta és crear un banc “regional” d’àmbit espanyol, una proposta compatible amb la creació de “campions europeus” que defensen les institucions comunitàries.
Què ha de passar perquè s'aprovi l'opa?
Amb la revisió de la SEC i la validació de la CNMV, el BBVA va aconseguir rebaixar el percentatge d'acceptació necessari per tirar endavant amb l'opa. En un inici, els calia el "sí" dels propietaris del 50% de les accions del Sabadell, però ara només necessiten el dels propietaris d'un 30%. Així es recull en el fulletó de l'operació, que busca compatibilitzar les normes espanyoles i les estatunidenques pel que fa als terminis i les condicions.
La SEC també va autoritzar el BBVA a rebaixar el preu de l'opa si el Sabadell paga algun dividend durant el transcurs de l'operació. Això, per evitar que torni a produir-se un moviment estratègic de descapitalització com el de la venda de la filial britànica TSB al Banc Santander, que només cobraran els accionistes que no venguin al BBVA.
Al seu torn, el president del BBVA, Carlos Torres, considerava el dia del llançament que l'oferta suposa una "oportunitat única" per als accionistes del Sabadell. Aleshores descartava millorar-la tot i que, finalment, ho ha acabat fent. Ara, ha assegurat que no tornarà a apujar-la.