La cúpula del Sabadell ridiculitza l'oferta del BBVA: «No té gens d'interès»

"L'opa del BBVA no té gens d'interès per als accionistes institucionals" i "el 0,0%" dels particulars que són clients han acudit a l'oferta. Així ho ha afirmat el conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, en un acte organitzat aquest divendres per Nueva Economía Fórum en què també ha participat Josep Oliu. El president de l'entitat vallesana ha afirmat que l’aposta és crear un banc “regional” d’àmbit espanyol, una proposta compatible amb la creació de “campions europeus” que defensen les institucions comunitàries.
Això, en ple període d'acceptació de l'opa després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) autoritzés les condicions d'acord amb els criteris de la SEC (Securities and Exange Comission), el regulador borsari dels Estats Units. El BBVA ha reiterat en diverses ocasions que no milloraran l'oferta, tot i que ha avisat els accionistes del Sabadell que, si fracassa, les seves accions perdran valor. González-Bueno, però, s'ha mostrat contundent: "A aquest preu, l'opa no té absolutament cap sentit”.
D'altra banda, el conseller delegat també ha expressat dubtes per la incertesa que genera tant la possibilitat que pugi el preu com que BBVA tingui l'opció de quedar-se amb un 30% del banc. "És lícit esperar a l'últim moment per apujar el preu en una opa hostil. El qüestionable és assegurar que no ho faràs", ha defensat, alhora que ha lamentat que aquest fet genera confusió. "Una cosa és que et deixis oberta l'opció i una altra que te la tanquis de manera radical", ha afegit.
Tanta és la confusió que, contràriament al parer de González-Bueno, Oliu ha considerat públicament que BBVA no apujarà el preu de l'oferta. "El 70% dels inversors que hem vist a Nova York i Londres creuen que sí que la pujarà. Pot haver-hi molts inversors particulars que creguin que no. Aquesta asimetria d'informació no ha d'existir", ha dit.
En tot cas, Oliu ha argumentat que el valor fonamental de l'entitat està un 30% o un 40% per sobre de l'actual. "No es dona el valor que correspon a Banc Sabadell", ha afirmat. Sigui com sigui, tant el president com el conseller delegat de l'entitat vallesana han emfatitzat que no aniran a l'opa, com tampoc ho farà la resta del consell d'administració. "Els preus a què un accionista ven depèn de les seves expectatives. Les meves respecte a Sabadell són altíssimes. Tan altes que no li donaran mai l'abast", ha afegit Oliu.
Quina és l'oferta del BBVA?
Concretament, el BBVA ofereix una acció de nova emissió i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del Banc Sabadell que els accionistes venguin. El president del BBVA, Carlos Torres, considerava el dia del llançament que l'oferta suposa una "oportunitat única" per als accionistes del Sabadell, alhora que descartava millorar-la tot i que, legalment, podria fer-ho fins cinc dies abans de la fi del termini.
Per contra, Oliu considera que l'oferta és "fins i tot pitjor" que la que el Consell d'Administració del Sabadell ja va rebutjar el maig del 2024. A més, ha recordat que, des d'aleshores, el banc que presideix "s'ha revalorat més i ha remunerat més els seus accionistes" que el BBVA -un 108% contra un 55%, segons les xifres del Sabadell-. Sigui com sigui, les dades objectives assenyalen que l'oferta del BBVA és un 9% inferior al valor actual de les accions del Sabadell.
Què ha de passar perquè s'aprovi l'opa?
Amb la revisió de la SEC i la validació de la CNMV, el BBVA va aconseguir rebaixar el percentatge d'acceptació necessari per tirar endavant amb l'opa. En un inici, els calia el "sí" dels propietaris del 50% de les accions del Sabadell, però ara només necessiten el dels propietaris d'un 30%. Així es recull en el fulletó de l'operació, que busca compatibilitzar les normes espanyoles i les estatunidenques pel que fa als terminis i les condicions.
La SEC també autoritza el BBVA a rebaixar el preu de l'opa si el Sabadell paga algun dividend durant el transcurs de l'operació. Això, per evitar que torni a produir-se un moviment estratègic de descapitalització com el de la venda de la filial britànica TSB al Banc Santander, que només cobraran els accionistes que no venguin al BBVA.