Entre la tolerància i la prohibició: què fan els països europeus amb el burca?

Amb la immigració com un dels principals temes de debat a escala municipal, estatal i europea hi ha lleis que es modifiquen apel·lant als drets de les dones, la convivència o la seguretat i altres que es creen per delimitar que és apte i què no dins de cada país. Tot i que la majoria d'estats membres de la Unió Europa són oficialment laics, hi ha costums religiosos que xoquen amb la igualtat i amb la cultura de la vigilància que imparteixen els estats des del setembre de 2001.
A Espanya, la proposició de llei de Vox sobre la prohibició del burca ha tingut el suport del PP, però no tirarà endavant gràcies -o per culpa- de Junts, que vol prohibir-lo a la seva manera i presentarà una llei ad hoc. El debat sobre el vel integral ha entrat al Congrés aquest dimarts, però a altres països europeus fa anys que s'ha presentat, s'ha debatut i s'ha aprovat limitar l'ús del vel integral. França, Bèlgica, Àustria, Dinamarca, Suïssa, Països Baixos, Portugal, Alemanya i Bulgària prohibeixen completament o parcialment el seu ús.
França va ser el primer país a fer un pas endavant contra el burca, argumentant la sobreposició del principi de laïcitat. La primera passa va ser l'any 2004, quan va augmentar el nombre de vels que hi havia dins de les aules. La decisió va ser aprovar una llei que prohibia els "signes religiosos ostentosos", com el vel, la quipà, i les creus de grans dimensions als centres escolars. Més tard, l'any 2010, amb la presidència de Nicolas Sarkozy, la llei es va aplicar fora de les aules: es va prohibir totes les peces de roba que tapen la cara de la dona, quan aquesta es troba en l'espai públic o en institucions públiques.
A Alemanya la decisió recau sobre els lands
A Alemanya, el debat sobre el burca es va iniciar l'any 2015 de la mà de l'arribada de més d'un milió de refugiats. Tres anys més tard, amb els neonazis de l'AfD ja presents al Bundestag es va debatre en seu parlamentària. Tot i això, no es va concretar cap llei nacional i es va donar via lliure a què els lands aterressin el debat. Avui dia, en vuit dels 16 estats federals existeixen restriccions especialment pel que fa a l'exhibició de la indumentària per part de funcionaris o en edificis públics.
Pel que fa a Itàlia, no existeix cap norma que assenyali de manera explícita la prohibició del vel integral, però sí que des del 1975 existeix una llei que prohibeix anar per espais públics amb el cap completament tapat i que dificulta la identificació del ciutadà. Per tant, no es pot anar amb burca però tampoc amb passamuntanyes o casc de moto. La prohibició no es va fer pensant en la indumentària de les dones de confessió islàmica.
Països europeus sense prohibicions
En contraposició als països esmentats, el Regne Unit no té cap llei específica, sinó més aviat un codi de conducta per part dels policies. No hi ha cap prohibició i en cas que l'autoritat vulgui veure la cara de la persona que va encoberta ha de "permetre que el subjecte es retiri de la vista pública" perquè es tregui la indumentària, de la mateixa manera que l'agent ha de ser del mateix sexe que la persona al qual se li exigeix que s'identifiqui. En el vessant més liberal respecte a l'ús del burca també es troben Espanya -per ara-, Irlanda, Grècia, Polònia, Lituània, Estònia i Suècia.