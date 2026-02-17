El Congrés tombarà la proposta de PP i Vox de prohibir el burca

El burca no estarà prohibit a l'Estat, almenys per ara. El Congrés ha tombat aquest dimarts la proposta de PP i Vox, que no ha comptat amb el suport de cap altre grup a la cambra. Un dels últims que quedava per pronunciar-se ha estat Junts, que ha evitat sumar els seus vots als de la dreta espanyola i ha presentat la seva proposició de llei. La mesura promulgada per l'extrema dreta, i que només els populars havien avalat, tampoc ha comptat amb el suport del PSOE, Sumar i els seus socis, Podem, ERC, el PNB i Bildu. Els socialistes sí que han obert la porta a aprovar la proposta que acabi presentant Junts.
Què ha argumentat el partit liderat per Carles Puigdemont per tombar la proposta? "Diem no al burca perquè és opressió i perquè la llibertat i la seguretat de les dones no es negocien. Diem no al feixisme de Vox, al populisme i al fals bonisme de les esquerres", ha informat Junts. També ha posat de manifest que, venint de l'extrema dreta, el plantejament no pot tenir el seu suport. "No hem votat mai cap proposta de Vox al Congrés. És un partit polític anticatalà, antifeminista i en contra els drets humans que ha liderat la repressió contra Catalunya", ha apuntat la formació de Nogueras en un comunicat. Sense els vots de Junts, la proposta no tirarà endavant.
La primavera de l'any passat, Junts va proposar prohibir l'ús de qualsevol vel en escoles i instituts -en l'educació obligatòria- i del vel islàmic integral -com el burca- a Catalunya "per raons de discriminació de gènere i seguretat". "El més prudent és prohibir per evitar situacions de discriminació de gènere", sostenia la formació en aquell moment. Junts emmarcava les seves propostes en la "protecció de la infància" i en la no-discriminació per raó de gènere. Preguntat per si prohibir les menors que puguin portar el vel a l'escola xoca amb el dret de llibertat religiosa, el partit argumentava que no es pot saber si la nena "està pressionada o induïda" per prendre una o altra decisió.
PSOE, Sumar, Podem, ERC i Compromís han acusat Vox de "desplegar odi" i han avisat que prohibir el burca en espais públics no ajudarà les dones. Pilar Vallugera, d'ERC, ha alertat de les conseqüències que tindria la iniciativa de Vox, com dones "tancades" a casa seva, i ha assenyalat que és un projecte "inhumà". Des del PSOE, Andrea Fernández, ha criticat la iniciativa dels de Santiago Abascal, que ha dit que no és defensar els drets de les dones, sinó "desplegar la seva islamofòbia". "Està plena d'hostilitat, provocació i ignorància", ha advertit.