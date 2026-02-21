L'ANC critica "l'acceptació autonomista" dels partits independentistes i acusa de "mediocre" el Govern d'Illa

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha criticat "l'acceptació autonomista" dels partits independentistes que "renta la cara" al govern espanyol. Així ho ha defensat el president de l'ANC, Lluís Llach, en l'últim acte polític de l'entitat abans de les eleccions al secretariat nacional, que se celebraran a l'abril. "Fora el mal Govern d'Illa, no és possible suportar tanta mediocritat", ha dit Llach. "La presidència de la Generalitat dirigeix i encapçala la nostra desarticulació nacional, i això és greu, perillós i urgent", ha afegit. També ha denunciat un "acarnissament contra l'independentisme popular". L'ANC ha anunciat que posarà en marxa una campanya per denunciar la vulneració dels drets lingüístics en els centres sanitaris.\r\n