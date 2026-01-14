Revolta Pagesa no es presenta a les eleccions agràries: «El sistema no funciona»

El Gremi de la Pagesia Catalana, l'entitat impulsada per Revolta Pagesa arran de les grans mobilitzacions del 2024, no es presentarà a les eleccions agràries. En aquest sentit, consideren que l'actual sistema no funciona, és antiquat i no és representatiu de la realitat del sector primari. En canvi, sí que ho faran Unió de Pagesos, Jarc, Asaja i UPA en uns comicis que se celebraran el pròxim 27 de gener.
Dues organitzacions amb representació
Les eleccions agràries són l’instrument per escollir les organitzacions i sindicats que participen activament de la interlocució amb la Generalitat a espais com la Taula Agrària, creada el 2012 i convocada aquest dimecres de manera extraordinària per abordar els acords comercials amb Mercosur. A la reunió, el conseller Òscar Ordeig ha demanat fer un “front comú” de tots els actors per dirigir-se a la UE i plantejar solucions.
Un cop tancat el termini per presentar més candidatures el passat 12 de gener, la Generalitat anunciarà les que han quedat admeses el pròxim 19 de gener. Així, les entitats que s’han presentat a les eleccions d'enguany són Unió de Pagesos, l’Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (Jarc), l’Associació Agrària de Joves Agricultors (Asaja) i la Unió de Petits Agricultors i Ramaders (UPA), sent aquestes dues últimes entitats les que actualment no tenen representació.
Les últimes eleccions es van celebrar el 2021 i les mateixes quatre organitzacions s’hi van presentar. UP va recollir el 55,39% dels vots i va aconseguir set representants, mentre que Jarc va reunir el 29,16% dels suports i tres membres. AJA i UPA no van aconseguir accedir-hi en no superar el 15% dels vots requerit. De fet, aquest topall és una de les crítiques que Jordi Ginebreda, portaveu de Revolta Pagesa, ha fet en declaracions a l'ACN per denunciar la manca de representativita real d'un "sistema que no funcionarà".
Campanya electoral
La campanya electoral d’engunay durarà quinze dies naturals: s'iniciarà l'11 de febrer i acabarà el 26 de febrer. Per la seva banda, el cens electoral es publicarà el 20 de gener i el 27 de gener es podrà votar entre les 9.00 h i les 19.00 h a les meses electorals distribuïdes arreu del país.
Els electors podran votar de manera presencial a la mesa electoral corresponent o bé mitjançant el vot per correu, que s'haurà de demanar personalment a les oficines comarcals del Departament d’Agricultura entre el 26 de gener i el 5 de febrer. L'enviament del vot s'haurà de fer a través de les oficines de Correus fins al 26 de febrer.