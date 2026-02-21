L'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau ha advocat aquest dissabte per una "primavera política" i ha demanat la unitat de les forces progressistes per "guanyar un futur millor" i "acostar-se a l'extrema dreta".
"Ens cal realment recuperar la il·lusió i sobretot no resignar-nos", ha assegurat Colau en declaracions als mitjans abans de l'inici de l'acte de Sumar, IU, Comuns i Más Madrid per a la reconfiguració de la seva aliança per a les properes eleccions generals.
Ha insistit que la majoria de la gent vol fer efectiu el dret a l'habitatge, protegir la sanitat pública, l'educació pública, els drets laborals: “Som la gent que volem defensar la pau i volem fer tot el possible per evitar genocidis i guerres”.
"Llavors, com que som una majoria social, cal fer el que ens està demanant la gent al carrer, que és ajuntar-nos i no només parar als peus a l'extrema dreta, sinó guanyar un futur millor per als nostres fills, les nostres filles i per al conjunt de la població", ha recalcat.
Colau ha destacat que "hi ha organitzacions polítiques que fa mesos que treballen perquè aquesta coordinació, aquesta organització avanci" i ha assegurat que "avui és un pas important" en aquest sentit.
Rellançament de la coalició
Moviment Sumar, els Comuns, IU i Més Madrid han escenificat aquest dissabte el rellançament de la seva coalició amb l’objectiu d’obrir una nova etapa que els reforci com a referent a l’esquerra del PSOE. L’acte al Cercle de Belles Arts de Madrid, amb prop de 400 persones dins i centenars al carrer, ha comptat amb discursos dels principals dirigents de les quatre formacions tret de Yolanda Díaz, que ha volgut cedir protagonisme a les organitzacions. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun (Comuns), la coordinadora del Moviment Sumar, Lara Hernández, el coordinador d’IU, Antonio Maíllo, i la ministra de Sanitat, Mónica García (Més Madrid), han fet una crida a la unitat i han recordat que en el projecte de les esquerres “no sobra ningú”.
Entre els presents a primera fila, l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, la ministra de Joventut, Sira Rego i l’exsecretari d’Estat de Drets Socials Nacho Álvarez. Per part dels Comuns, a més de Colau i Urtasun, els diputats al Congrés Aina Vidal, Gerardo Pisarello i Joan Mena, i l’eurodiputat Jaume Asens, entre altres.