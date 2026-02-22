El judici als Pujol afronta uns dies clau amb la declaració de la cúpula de la «policia patriòtica»

El judici a l'Audiència Nacional per la suposada corrupció econòmica i política de la família Pujol Ferrusola i diversos empresaris arriba a una de les seves setmanes més importants. Després de nombroses sessions amb testimonis d'empresaris i persones vinculades al fill gran de l'expresident de la Generalitat, aquest dimarts, dimecres i dijous serà el torn de nombrosos policies nacionals. Entre els més destacats hi ha diversos responsables de l'anomenada "policia patriòtica" i de l'"Operació Catalunya", com José Manuel Villarejo, Eugenio Pino o Marcelino Martín-Blas.
Inicialment no estaven previstes les seves declaracions, però el tribunal els va acabar acceptant a petició de les defenses, que al·leguen que l'origen de la investigació contra els Pujol està viciat per pràctiques irregulars d'aquests comandaments policials.
Per aquest dilluns estava prevista la declaració de Vitoria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, que va ser una de les persones que inicialment va informar a la Policia Nacional sobre suposades corrupteles de la família Pujol. No obstant això, finalment no declararà perquè l'única part que l'havia demanat, la defensa de Mercè Gironès, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola, finalment hi ha renunciat. També ha renunciat i, per tant, tampoc declararà, al testimoni de Jordi Pujol Gironès, fill de Gironès i de Jordi Pujol Ferrusola.
Qui sí que es manté en la previsió de declarar dilluns és Laura Vila, esposa d'un dels altres germans Pujol Ferrusola, Josep, acusat en la causa. La resta de testimonis previstos per dilluns són diversos empresaris, assessors fiscals i l'expolític del PP i empresari Marcelino Oreja.
Dimarts es preveu que sigui el dia amb les declaracions més esperades. A part d'algun empresari més, com un exsoci d'un altre dels germans acusats, Oleguer Pujol, està prevista la citació de l'actual conseller de Justícia i conseller de Medi Ambient en l'últim Govern de Jordi Pujol, Ramon Espadaler. El conseller declararà per videoconferència des de la Conselleria de Justícia, i ha demanat fer-ho en català. Per això el tribunal ja ha disposat que hi hagi un intèrpret al castellà. També està citat el seu successor en el Govern tripartit de Pasqual Maragall, Salvador Milà. Tots dos hauran de respondre sobre permisos per abocadors d'escombraries en els quals va invertir Jordi Pujol Ferrusola.
Però els que generen més expectació són els comandaments policials de l'anomenada "policia patriòtica". El primer serà Eugenio Pino, que va ser el número 2 del cos, director adjunt operatiu del 2012 al 2016, i considerat un dels "cervells" de l'"Operació Catalunya" i implicat en altres trames de les considerades "clavegueres" de l'Estat com l'"Operació Kitchen" contra José Luis Bárcenas o la guerra bruta mediàtica contra Podemos.
El següent previst és José Manuel Villarejo, el comissari jubilat que rebia encàrrecs fora dels canals oficials i també d'origen privat. S'hauria entrevistat amb Victoria Álvarez i altres possibles testimonis contra els Pujol i hauria filtrat informacions, algunes demostrades falses, a mitjans de comunicació. Està investigat en diverses causes de corrupció policial.
Bonifacio Díez, inspector en cap del cos, també implicat en la guerra bruta contra Podemos, serà el tercer a declarar. Celestino Barroso, també inspector en cap, va ser agregat d'Interior de l'ambaixada espanyola a Andorra entre el 2014 i el 2017, anys clau de la investigació contra els Pujol, i està investigat per la justícia andorrana per pressionar els directius del banc BPA per obtenir dades dels Pujol, Artur Mas o Oriol Junqueras.
Finalment, declararà Marcelino Martín-Blas, cap d'Afers Interns de la Policia Nacional del 2012 al 2015 que va acabar enfrontat a Villarejo i va assegurar que ell s'havia intentat oposar a la investigació als Pujol i per això el van encausar en diverses irregularitats.
Per últim, entre dimecres i dijous està previst que declari, en primer lloc, l'instructor de la Policia Nacional que va dirigir la investigació de la UDEF contra els Pujol, així com cinc policies nacionals més i dos guàrdies civils. El magistrat president del tribunal ja va advertir a les parts que alguna sessió podria allargar-se fins a la tarda.