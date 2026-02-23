El judici que no ha existit: l'operació Catalunya arriba al cas Pujol

Els focus dels primers dies han passat a un segon pla en el judici als Pujol. Les sessions avancen, sobretot centrades en els negocis del fill gran, Jordi Pujol Ferrusola. El pare, Jordi Pujol, continua dins del procediment, però no compareixerà fins que li toqui declarar com a acusat. Encara no han acabat de desfilar per l'Audiència Nacional tots els testimonis previstos per l'acusació, però el tribunal ha fixat per aquesta setmana una bateria de declaracions important. Si es compleix la previsió -les defenses no ho veuen gens garantit, perquè hi ha declaracions endarrerides-, a partir d'aquest dimarts parlaran els membres de la cúpula de la policia patriòtica. No hi serà Victoria Álvarez, que s'ho podrà estalviar. L'operació Catalunya, que no ha estat mai jutjada, entra de ple en el cas Pujol.
Les defenses són conscients que estaran encotillades pel tribunal. Quan els jutges van avalar la petició de citar com a testimonis els capitostos de la policia patriòtica, el president de la sala ja va llançar una advertència. "No permetrem un procediment dins del procediment", va dir el magistrat José Ricardo de Prada. De tota manera, els testimonis admesos són José Manuel Villarejo, Eugenio Pino, Bonifacio Díez Sevillano, Celestino Barroso i Marcelino Martin Blas. La seva declaració ha quedat encaixada per dimarts. Les defenses, malgrat no tenir garantit del tot que les declaracions seran el dia previst, ja fa temps que preparen els interrogatoris per mirar de restar credibilitat a les acusacions.
En aquest sentit, fonts jurídiques consultades per Nació concreten que es mirarà d'acreditar la participació de les clavegueres de l'Estat en la investigació prèvia a la família Pujol i sobretot els moviments de la policia patriòtica a Andorra. "Centrarem l'interrogatori en la causa, però sabem que hi ha estan implicats", assenyala un dels advocats de la família, conscient que el tribunal és difícil que permeti anar gaire més enllà. L'operació Catalunya no s'ha investigat a Espanya -només algunes causes més aviat residuals, com la del pen-drive dels Pujol- però sí que s'investiga des de fa anys als tribunals andorrans. Allà també hi ha imputada la cúpula política de la trama, amb Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro i Jorge Fernández Díaz al capdavant. El tribunal de l'Audiència Nacional ja va descartar enviar una comissió rogatòria a Andorra.
Malgrat que l'operació Catalunya guanyarà protagonisme aquesta setmana, ja ha sobrevolat la causa dels Pujol en altres ocasions. El cas sorgeix amb l'auge del procés i diversos responsables de la policia patriòtica han admès que es va buscar informació sobre els Pujol per mirar de frenar l'independentisme. El ministeri públic, en canvi, sosté que la investigació de la fortuna de la família no té cap motivació política ni res a veure amb cap operació per frenar el procés. Un dels testimonis que ja ha passat per la sala penal és el periodista d'El Mundo Esteban Urreiztieta, que no va aclarir si la policia patriòtica li havia facilitat la informació sobre els comptes bancaris de la família a Andorra. Les informacions que va publicar el diari van precipitar la confessió de l'expresident.
L'exparella de Pujol renuncia a Álvarez
El testimoni de Victoria Álvarez era important, però finalment no haurà de declarar perquè l'única defensa que hi tenia interès, la de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, hi ha renunciat. Ha quedat acreditat que Álvarez cobrava de la policia patriòtica com a informant de la família Pujol. El 2013 ja va declarar davant la justícia, quan feia poc que havia transcendit el dinar amb Alícia Sánchez-Camacho, en aquell moment cap de files del PP a Catalunya, a la Camarga. És l'àpat fundacional de l'operació Catalunya. El fet que Álvarez declarés que el primogènit de l'expresident de la Generalitat portava "bosses" amb centenars de milers d'euros en efectiu cap a Andorra va posar sobre la pista les autoritats, tot i que la investigació més ambiciosa només va arribar després de la confessió de Pujol, el juliol del 2014. La família sosté que, per tot això, la causa contra ells no és neutral, sinó fruit de maniobres policials i polítiques en ple context de creixement de l'independentisme.
La trama andorrana, clau per qüestionar l'origen de la causa
I tot això es basa, sobretot, en la trama andorrana de l'operació Catalunya. És a dir, les pressions del govern espanyol i dels màxims responsables de la policia patriòtica cap a les autoritats andorranes i Banca Privada d'Andorra per obtenir informació sobre els comptes bancaris dels Pujol. Una sèrie de moviments que van acabar amb el tancament fulminant de BPA. Els testimonis que passaran per l'Audiència Nacional són alguns dels que van orquestrar l'operació. L'exinspector Celestino Barroso i l'excap d'Assumptes Interns de la Policia Marcelino Martín Blas es van reunir amb Joan Pau Miquel, CEO de BPA, per amenaçar-lo que farien tancar el banc si no col·laborava i donava informació bancària dels Pujol i altres dirigents independentistes, com Artur Mas o Oriol Junqueras.
La querella a Andorra afecta dos noms més, també testimonis a la causa de l'Audiència Nacional. Són Eugenio Pino, excap de la Direcció Adjunta Operativa (DAO) de la Policia Nacional, i Bonifacio Díez Sevillano, agregat d'Interior a l'ambaixada espanyola d'Andorra. És l'excomissari José Manuel Villarejo, que ha nodrit els mitjans espanyols d'informació de les clavegueres, qui diu que són els polítics -Rajoy, Montoro i Fernández Díaz- qui donen les ordres als policies. També és ell qui assegura que Álvarez rebia pagaments d'Interior, i que va ser gràcies a ella que es va posar en marxa l'operació Catalunya. De judici sobre tot això no n'hi ha hagut, però aquesta setmana, si se segueix el calendari del tribunal, la trama de les clavegueres contra l'independentisme tindrà protagonisme en la causa contra els Pujol.