El govern espanyol desclassificarà dimarts documents del 23-F

Exercici de transparència. El govern espanyol desclassificarà aquest dimarts els documents relacionats amb l'intent de cop d'estat del 23-F, segons fonts governamentals. La desclassificació es farà efectiva dimecres, quan es publiquin els documents al Butlletí Oficial de l'Estat.
A partir de llavors, es podran consultar lliurement a la pàgina web del govern espanyol. La ministra portaveu de l'executiu, Elma Saiz, informarà de més detalls de la desclassificació a la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimarts. El gest s'anuncia quan fa 45 anys de l'intent de cop d'estat.
El Govern va aprovar el 2025 un projecte de llei d'informació classificada, que pretén substituir la legislació franquista de secrets oficials. El projecte va ser remès al Congrés dels Diputats i es troba en tramitació. La llei de secrets oficials i el PNB és el partit que més ha insistit en la modificació.
Documents pendents de desclassificar
Entre els documents pendents de desclassificar es troba el sumari complet del judici que està custodiat al Tribunal Suprem. Consta de 89 lligalls en què s'inclouen enregistraments originals i declaracions dels implicats; els arxius dels Serveis d'Intel·ligència, el CNI de l'època anomenat CESID, amb els documents interns i les transcripcions dels enregistraments d'escoltes de la nit del cop d'estat i que es van classificar com a “alt secret”. També hi ha les comunicacions de Casa Reial, Moncloa i els informes interns de mobilització emesos per les diferents regions militars.
Reacció de Sánchez
Pedro Sánchez s'ha fet ressò de l'anunci en una publicació a X. Ha compartit un vídeo de Javier Cercas en una compareixença en què l'escriptor demanava al president espanyol que desclassifiqués els documents. Sánchez ha acompanyat el vídeo de la frase, "les democràcies han de conèixer el passat per construir un futur més lliure".
Cercas, que és autor del llibre "Anatomia d'un instant", sobre el 23-F, afirmava en aquesta compareixença que "continuen comptant-se bulls i boles imparablement sobre el 23 F", i va demanar a Sánchez que desclassifiqués "fins on pugui" tot el que hi hagi sobre el cop d'estat. "No canviarà res la interpretació del cop d'estat perquè la veritat la sabem, i els dels bulls i les boles seguiran explicant-les, però almenys tindran un instrument menys a què agafar-se per a les seves mentides", tancava l'escriptor.
D'altra banda, els partits també han reaccionat a aquesta desclassificació i alguns ho veuen com una nova “cortina de fum”, com ha expressat en un missatge a X la portaveu dels populars al Congrés, Ester Muñoz, que ha afirmat que la mesura posa de manifest que “es compleixen els passos del col·lapse total” de l’executiu.
Junts ho ha considerat un exercici d"arqueologia política", així ho ho expressat el secretari general del partit, Jordi Turull, que ha reclamat també desclassificar els papers vinculats a les clavegueres de l'Estat. Turull ha lamentat que l'executiu espanyol tingui els ciutadans "acostumats" que no hi hagi informació. "Suposo que els hi cauria la cara de vergonya del que pot arribar a sortir", ha retret.