Parlon treu pit del dispositiu per la visita del Papa i diu que garanteix «la màxima seguretat»

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reivindicat el dispositiu especial desplegat amb motiu de la visita del Papa i ha assegurat que permetrà garantir "la màxima seguretat amb la mínima afectació" sobre la ciutadania. Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), ha subratllat que l'operatiu és fruit de mesos de planificació i de la coordinació entre serveis d'emergències, cossos de seguretat, operadors de transport i d'altres agències i entitats de suport. Ha destacat que inclou el desplegament de 5.600 Mossos i ha apuntat que permetrà "compatibilitzar" l'estada del pontífex amb l'inici de les PAU, les mobilitzacions de docents previstes aquest dimarts i el normal desenvolupament de l'activitat quotidiana.\r\n\r\nEn l’operatiu hi participen els Mossos, les policies locals implicades i d'altres cossos de seguretat, els Bombers, els Agents Rurals, els operadors de transport públic, la Creu Roja, la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, així com el 112, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), 35 entitats i 197 voluntaris.\r\n