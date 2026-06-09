El Govern fa onejar excepcionalment la bandera del Vaticà al balcó de la Generalitat

La bandera del Vaticà oneja aquest dimarts al balcó del Palau de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona aprofitant la visita del papa Lleó XIV. "És una decisió que s'ha recomanat des de Protocol, i que el Govern ha atès", ha explicat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque. La decisió és excepcional, perquè quan altres dirigents internacionals com el president del Brasil, Lula da Silva, o la de Mèxic, Claudia Sheinbaum, no s'ha fet onejar les banderes respectives a Palau. Per què ara sí? "Protocol ha considerat que per la projecció internacional calia fer onejar la bandera de l'estat del Vaticà", ha indicat Paneque, que ha insistit que és la bandera d'un estat i que "l'aconfessionalitat" de l'executiu queda "preservada".
A la reunió del consell executiu, els consellers han fet repàs de la visita, que té una “rellevància especial” perquè permet “projectar Catalunya cap al món”. Totes les administracions s'han conjurat perquè l'estada de Lleó XIV s'emmarqui en la “normalitat” i la “seguretat”, tenint en compte que coincideix amb vagues de mestres i les proves de la selectivitat. “És una oportunitat per projectar Catalunya com una societat oberta, segura, compromesa, i reforçar la projecció internacional del país”, ha afirmat Paneque. Barcelona quedarà blindada aquests dies, amb un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat, i des del Govern es “recomana” fer teletreball vista l'envergadura de la visita.
A Palau han volgut posar en valor els missatges de pau, cohesió i acollida, que el Govern "comparteix". "Compartim que la dignitat de l'ésser humà ha d'estar per davant de tot", ha indicat Paneque. Ara bé, aquests dies el Papa ha dit més coses, amb les que el Govern no sintonitza, com és el cas del rebuig a l'avortament o l'eutanàsia. "Això marca molt bé la diferència entre una institució política i una religiosa; es mostra clarament que hi ha qüestions en què no coincidim", ha admès la portaveu. Tot i així, des del Govern s'agafen als missatges de pau, diàleg i cohesió, uns valors que, diuen, també comparteix la societat catalana. Malgrat les diferències, la bandera del Vaticà oneja al Palau de la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona.