Les càmeres de seguretat confirmen que Jimmy Gracey va caure accidentalment al mar

Des de dimarts a la nit el cas de Jimmy Gracey, l'estudiant de Chicago de 20 anys que va venir de viatge a Barcelona amb amics, ha mobilitzat els mitjans de comunicació nacionals i internacionals, així com els cossos de recerca i seguretat catalans. La investigació continua oberta i el forense està fent l'autòpsia del cos, però s'ha avançat en el cas.
Aquest divendres, segons avança El País, les gravacions de les càmeres de seguretat de la zona mostren com el jove va caure al mar accidentalment. En concret, a les imatges es veu de lluny com Gracey camina a soles cap a la zona del moll i cau a l'aigua.
Va ser en aquesta zona del Port Olímpic on els Mossos d'Esquadra van trobar el seu cos aquest dijous, després d'estar desaparegut des de la matinada de dimarts a Barcelona. Des del primer moment, els Mossos d'Esquadra van sospitar que hagués pogut ser un accident, però no van descartar cap escenari.
Un cop la unitat d'investigació va comptar amb testimonis i imatges que apuntaven que Gracey podria haver-se dirigit cap a la platja, els Mossos van començar la cerca per aigua, segons avançava La Vanguardia. Amb aquestes pistes, la policia marítima va trobar dimecres la cartera del jove flotant a l'aigua.
Jimmy Gracey tenia 20 anys i era estudiant de la Universitat d'Alabama, de Chicago. Havia vingut a la capital catalana a visitar uns amics, però el dilluns a la nit, després de sortir de festa en una discoteca del passeig Marítim de la Barceloneta, el noi no va tornar a ser vist i la família en va denunciar la desaparició.