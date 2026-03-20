Què sabem de l'aparició d'un jove de Chicago mort al port de Barcelona?

Aquest dijous els Mossos d'Esquadra van trobarel cos d'un jove estatunidenc a les aigües del Port Olímpic que estava desaparegut des de la matinada de dimarts a Barcelona. Jimmy Gracey tenia 20 anys i era estudiant de la Universitat d'Alabama, de Chicago. Havia vingut a la capital catalana a visitar uns amics, però aquest dilluns a la nit, després de sortir de festa en una discoteca del passeig Marítim de la Barceloneta, el noi no va tornar a ser vist i la família en va denunciar la desaparició.
Com va desaparèixer?
El jove va arribar fa uns dies a Barcelona acompanyat d'uns amics, i estava previst que es quedessin a Catalunya fins a aquest pròxim dissabte. La nit de dilluns a dimarts, el grup va sortir a la discoteca Shôko, on els amics van perdre la pista de Gracey cap a les tres de la matinada. L'endemà, el jove no havia tornat a l'allotjament ni havia donat senyals de vida. La família va denunciar els fets i, a banda, va fer una crida a les xarxes socials amb una imatge seva per ajudar a trobar-lo. Segons informava la seva mare, el jove duia una camiseta blanca i pantalons foscos. També portava una cadena d'or amb una creu d'imitació.
Com sabien que podia ser al mar?
Des del primer moment, els Mossos d'Esquadra van sospitar que hagués pogut ser un accident, però no van descartar cap escenari. Un cop la unitat d'investigació va comptar amb testimonis i imatges que apuntaven que Gracey podria haver-se dirigit cap a la platja, els Mossos van començar la cerca per aigua, segons avançava La Vanguardia. Amb aquestes pistes, la policia marítima va trobar dimecres la cartera del jove flotant a l'aigua.
D'altra banda, també dimecres, la Guàrdia Urbana va identificar un delinqüent reincident amb un mòbil que, segons assegurava, havia trobat a la platja. Els agents van trucar a alguns dels números de telèfons que havien trucat durant les últimes hores al mòbil i van comprovar que era de Gracey. A partir d'aquestes dues pistes, els Mossos van continuar la cerca per mar.
Quan el van trobar?
L'endemà d'aquests indicis, cap a les 18 hores de la tarda i després de diverses immersions dels especialistes, la unitat subaquàtica dels Mossos va trobar prop de la platja del Somorrostro el cos sense vida del jove nord-americà. La policia catalana i la Policia Marítima rastrejaven la zona des de primera hora del dia i, a la tarda, van trobar un cadàver a quatre metres de profunditat a l'altura del Port Olímpic. Unes hores més tard, els Mossos confirmaven que es tractava del jove de Chicago.
Quines són les causes de la mort?
De moment, es desconeixen les causes de la mort de Jimmy Gracey. Els agents han obert diligències per aclarir les circumstàncies dels fets i, a hores d’ara, la investigació continua oberta.