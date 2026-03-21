Els 10 noms de nen més bonics del món, segons un estudi

Escollir el nom d'un fill és una de les decisions més crucials per molts pares que esperen amb ganes una nova criatura. Aquesta de decisió sovint està molt influïda per les modes, la cultura i les tendències del moment. En aquest context, un recent estudi ha identificat quin és el nom de nen "més bonic del món" i, justament, hi ha molt pocs que es diguin així a Catalunya.
En aquest sentit, l'estudi realitzat per la marca My First Year, especialitzada en productes de bebè, en col·laboració amb un professor de la matèria Lingüística Cognitiva a la Universitat de Birmingham, Bodo Winter, ha volgut determinar quins són els noms que transmeten més emocions positives quan es pronuncien.
Quin és el nom més bonic del món
Segons la informació publicada, el nom que encapçala aquest rànquing és Zayn, una elecció que destaca per la seva sonoritat i equilibri fonètic. L'estudi es basa en criteris lingüístics que analitzen com percep el cervell humà determinats sons, valorant especialment aquells noms que resulten agradables a l'oïda.
Tot i aquesta valoració, el cas de Zayn és especialment cridaner: a Espanya només una seixantena de persones porten aquest nom, fet que el converteix en una opció molt poc habitual. En segon lloc, hi ha el nom de Jesse, el qual vol dir "regal" en hebreu. I en la tercera posició hi ha Charlie, el qual prové d'arrels germàniques i vol dir home lliure. A aquest tres noms els segueixen: Louie, William, Freddie, George, Ali, Daniel i Riley.
Entre l'originalitat i la tradició
Aquest contrast posa en evidència una realitat clara: tot i que hi ha noms considerats més "bonics" des d'un punt de vista científic, la majoria de famílies opten per noms coneguts, propers i amb arrels culturals. En molts casos, es prioritza que siguin fàcils de pronunciar, reconeixibles i que encaixin amb la tradició familiar o territorial.
Els noms més posats a Catalunya
A Catalunya, el noms més posats són breus, sonors i amb una forta presència en la cultura catalana, una combinació que explica que hi hagi noms exitosos que perduren amb el pas dels anys. Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), els noms més habituals entre els nadons són:
- Martí
- Biel
- Marc
- Leo
- Nil
- Jan
- Àlex
I en nenes:
- Sofia
- Júlia
- Martina
- Ona
- Mia
- Gala
El nom de nena més bonic, segons l'estudi
Pel que fa al nom de nena. Aquest estudi assenyala que Sofia es considera com el nom de nena "més bonic del món", d'acord amb el mateix estudi i els mateixos paràmetres.
Curiosament, Sofia no és només el nom més bonic, sinó que també és el més posat en nounats a Catalunya. Segons les dades més recents de l'Idescat, de 2024, Sofia -tant si du accent com si no- va ser el nom més escollit per 432 pares i mares. És a dir, un 8% de les nenes que van néixer durant el 2024 es diuen Sofia, encapçalant el llistat.