Les millors Mones de Pasqua 2026 a Catalunya: la tradicional i la de xocolata

Amb l’arribada de la Pasqua, forns i pastisseries omplen els aparadors de mones de xocolata i elaboracions tradicionals. Hi ha els que mengen la Mona tradicional, feta d'una massa esponjosa amb forma rodona que sol estar coronada amb un ou dur o de xocolata. I d'altres, mengen només una figura original i divertida feta completament de xocolata.
Però, on es fan realment les millors Mones de Pasqua 2026? El veredicte dels experts deixa clar que Barcelona destaca en la categoria de xocolata, mentre que Vilanova i la Geltrú s'imposa amb una proposta que recupera l’essència més autèntica d'aquest dolç.
Una Mona que reivindica la tradició catalana
A Vilanova i la Geltrú, el forner Jordi Morera, ha estat guardonat amb el premi a la millor Mona de Pasqua justament per mantenir la tradició en aquest dolç típic d'aquesta època de l'any. En el marc del concurs organitzat per Sr. y Sra. Cake, una iniciativa que, des de fa diversos anys, reconeix les millors elaboracions de Pasqua diferenciant entre la mona de xocolata i la mona tradicional, s'ha triat la Mona del forner Jordi Morera com la millor del país.
Ha estat premiat per la seva interpretació de la mona tradicional, coneguda també com a “rotllo” o garlanda, una elaboració profundament arrelada a la cultura catalana i especialment vinculada a la seva trajectòria familiar. “A casa sempre n’hem dit rotllo. Els meus avis, els meus pares i jo mateix hem treballat per mantenir viva aquesta tradició”, explica.
La proposta guardonada neix de la recuperació d’una recepta dels seus besavis i es desmarca dels brioixos més afrancesats, habitualment elaborats amb mantega. En aquest cas, Morera reivindica una elaboració més vinculada al territori i al context històric: un brioix fet amb oli d’oliva, massa mare i una combinació d’espècies i aromes que evoquen la Pasqua tradicional.
La mona es presenta en el seu format tradicional, amb ou dur, tot i que també s’ofereix amb ou de xocolata com a alternativa. Fidel a la seva filosofia d’obrador artesà, Jordi Morera treballa amb produccions limitades per garantir la qualitat del producte. Les mones es poden encarregar prèviament i estaran disponibles a Vilanova i la Geltrú i a Andorra, a través d’Espícula Andorra.
La millor Mona de xocolata del 2026
D'altra banda, el premi per a la millor Mona de Pasqua feta de xocolata és per a la pastisseria La Colmena, un local històric de Barcelona que va obrir el 1849 i que ha aconseguit el primer premi per la millor figura de xocolata de Catalunya el 2026.
La Mona en qüestió és un lloro que han anomenat Jack Sparrot, en al·lusió a la pel·lícula Pirates del Carib. El lloro està fet amb xocolata i pintat de diferents colors i, entre les potes, sosté un tresor molt dolç: ous d'or, també fets de xocolata. Xavier Arevalo, de la pastisseria La Colmena, ha arreplegat el premi molt il·lusionat ja que feia temps que l'esperaven.