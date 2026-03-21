Un jove es troba ingressat per tètanus en una UCI a Catalunya

Un jove es troba ingressat per tètanus en estat greu a la Unitat de Cures Intensives (UCI) d'un hospital català, segons avança el diari El País i confirmen fonts del Departament de Salut a l’ACN. La família del noi, de 17 anys, hauria rebutjat les vacunes i el menor no hauria estat immunitzat, segons informa El País, que també assenyala que el jove hauria contret la infecció per les ferides d'una caiguda.
El tètanus és una malaltia infecciosa produïda pel bacteri Clostridium titani i no es contagia d'una persona a una altra. El tètanus només es pot prevenir mitjançant la vacunació, que és molt eficaç, i haver patit la malaltia no protegeix. La immunització contra el tètanus forma del calendari de vacunacions sistemàtiques.
El bacteri que causa la malaltia es troba a la terra, als fems, a les escombraries i al tracte digestiu de les persones sanes, però també pot localitzar-se en altres medis, ja que és transportat per l'acció del vent, segons informa la web de la Generalitat Canal Salut, que puntualitza que no s'ha de caure en l'error de pensar que només es pot contraure quan un es punxa amb un ferro rovellat, es fa ferides brutes o es manipulen fems.
Calendari de vacunació
D'acord amb el calendari de vacunacions sistemàtiques a Catalunya, els infants reben la immunització contra el tètanus mitjançant la vacuna hexavalent -conté els antígens contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina, la poliomielitis, Haemophilus influenzae tipus b i l’hepatitis B-, amb tres dosis als dos, als quatre i als onze mesos. Després, s'administren dues dosis de record als sis anys i als onze-dotze anys, amb la DTPa-PI -contra la diftèria, el tètanus, la tos ferina i la poliomielitis- i la dTpa -contra el tètanus,la diftèria i la tos ferina-.
Amb la vacunació contra la tos ferina en les embarassades amb vacuna dTpa també es reforça la immunitat contra el tètanus. També s'administren dues dosis més de vacuna contra el tètanus als quaranta anys i als seixanta-cinc anys per protegir al llarg de la vida. Als adults no vacunats, se'ls administren tres dosis de vacuna i les de reforç.
La vacunació antitetànica també es pot fer en situació de risc (postexposició), en cas que la persona s'hagi fet una ferida, sobretot tenint en compte el seu estat vacunal. El protocol que cal seguir és diferent segons el tipus de ferida.