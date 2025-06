William Arias, metge: «Pot ser que la solució per dormir bé estigui en una tassa»

Dormir és un plaer, un descans i una manera de recarregar energia per a moltes persones, però també és un autèntic malson per a altres. L'insomni és un problema de salut que afecta moltes persones, generalment en l'adultesa i en edats més avançades, però realment afecta també els joves.

De fet, el darrer informe Faros de Sant Joan de Déu apuntava que un 30% dels menors de cinc anys pateix insomni. Les dades són "especialment preocupants" en adolescents, ja que el 52% dorm menys de vuit hores i en el 24% dels casos s'ha detectat un pitjor rendiment escolar. La manca de son també provoca alteracions en el creixement, de conducta i de salut, amb més predisposició a l'obesitat, la hipertensió o la diabetis.

"Una tassa per ajudar a dormir"

El metge William Arias (@doctordeladieta a les xarxes socials) ha volgut aportar un dels seus consells que ajuden a dormir. Es tracta d'una sola tassa que pot tenir la solució: la camamilla. Aquesta infusió és un dels remeis naturals més coneguts i no només és excel·lent pel sabor, sinó també pels beneficis medicinals i terapèutics. És en aquest sentit que un dels usos freqüents és per relaxar el cos i millorar la qualitat del son.

El doctor Arias, que és especialitzat en temes relacions amb l'obesitat o la diabetis, ha explicat en un vídeo recentment publicat tots els efectes positius d'aquesta planta en el descans nocturn. Tot i ser un remei d'àvies que es pot pensar que tenia poca base, la camamilla realment és un excel·lent remei casolà que està avalat per l'evidència científica.

Els beneficis de la camamilla

La camamilla té grans beneficis per a aquelles persones que pateixen insomni lleu, ansietat o estrès. La manera com s'ha de prendre no té cap misteri: una infusió en una tassa abans d'anar a dormir. Però, per què té efectes positius al cos? Doncs la clau es troba en el fet que redueix el cortisol i augmenta la melatonina del cos.

La ciència ha constatat en diverses investigacions que la camamilla actua sobre el sistema nerviós central, la qual cosa repercuteix en un somni més profund i d'una qualitat més gran. Per altra banda, el consum habitual d'aquesta infusió també té un efecte positiu en la reducció dels nivells de cortisol, la que també és coneguda com l'hormona de l'estrès.

Com s'ha de prendre la camamilla?

El doctor Arias explica que els efectes de la camamilla són especialment positius en adults, dones que acaben de tenir un fill, o les persones que pateixen d'estrès i ansietat. La clau està a infusionar dos grams de flors seques en aigua calenta i beure's la infusió una mitja hora abans d'anar a dormir. "No funciona en una sola nit, sinó que cal beure'n de manera freqüent durant almenys dues setmanes", conclou l'especialista.

La camamilla és una opció accessible per a totes les carteres i segura per a qualsevol persona que opta per una solució saludable per dormir bé. És per aquest motiu que el doctor Arias prefereix recomana la camamilla abans que qualsevol medicació o suplement especialment en casos d'insomni puntual. Sigui com sigui, si l'insomni és greu, cal consultar els possibles tractaments amb un professional de la salut.