Quatre licors catalans imprescindibles per aquesta castanyada

Amb la fi del mes d'octubre arriba Tots Sants i la castanyada, un moment ideal per gaudir de les sortides amb família i la gastronomia catalana. En aquestes dates és important reivindicar les tradicions del nostre país i no caure en la idea els costums que venen de fora sempre són millors, malgrat que tinguin promoció en pel·lícules, sèries i parcs d'atraccions. Per tant, és recomanable oblidar-se del "ponche" de Halloween aquesta tardor i atrevir-se a degustar quatre licors tradicionals per combinar amb les castanyes, els panellets i els moniatos.
La Mistela de Garnatxa de la Terra Alta
La Mistela de garnatxa blanca és un vi dolç de licor elaborat a partir de most de raïm que s’enriqueix amb alcohol vínic per aturar-ne la fermentació. D’aquesta manera, es preserven intactes les aromes i els sucres naturals del raïm. Té un gust dolç i aromes de mel i melmelada de taronja, que recorden també al gust de panses i figues seques.
Es pot prendre sol, amb gel, i és un acompanyant ideal per a menjars com el foie-gras, els patés o les postres dolces com les pastes de pastisseria, els bombons o les trufes de xocolata.
La ratafia de Santa Coloma de Farners
El segon cap de setmana de novembre és recomanable desplaçar-se fins a la capital de la Selva, Santa Coloma de Farners, per degustar un dels licors més típics de la gastronomia catalana: la ratafia. Santa Coloma és coneguda arreu per la seva Fira de la Ratafia, que cada any reuneix desenes de productors d'arreu del país i també de la mateixa vila, que preparen artesanalment el licor a casa seva.
Les varietats de Santa Coloma solen incloure herbes de bosc que els mateixos productors recullen per l'ocasió. Alguns segueixen receptes centenàries, que passen de generació a generació, i d'altres opten per innovar amb sabors frescos i ingredients mai vistos. La guanyadora de l'any passat va ser una ratafia nascuda de tres nous verdes collides a Campdorà, prop de Girona, macerades amb fins a setanta herbes aromàtiques dins d’una damajoana amb anís durant quaranta dies a sol i serena.
Un cop passat aquest temps, es va filtrar el licor directament a l’ampolla de vidre, sense fer servir bota de fusta ni controlar-ne la graduació alcohòlica. El resultat, segons els creadors, és una ratafia feta amb intuïció, paciència i molta tradició colomina.
El licor de castanyes de Viladrau
El licor de castanya de Viladrau és una beguda ideal per acompanyar postres, fruits secs i, fins i tot, una paperina de castanyes. Es tracta d'una beguda elaborada amb castanyes del Montseny, un producte típic de la comarca i vinculat als oficis bosquerols de la zona. Aquesta beguda té una graduació elevada i s'elabora amb aigua, sucre, aroma de castanya, castanyes de proximitat i aroma de canyella, que li confereix un sabor dolç.
El 2025 a Viladrau s'espera una bona temporada de castanyes i, de les 12 tones de castanya que es van comptabilitzar l'any passat, enguany es podria arribar a les 24 tones. S'estima que la castanya catalana representa el 2% del total del mercat, dominat per la castanya de Galícia.
Licor de Camamilla de Linyola
El Licor de Camamilla és un digestiu suau i aromàtic, ideal per tancar els dinars de fartanera. Malgrat el seu gust especial, encara és poc habitual veure’l incorporat en receptes o postres. S’elabora a través d'un procés maceració de flors seques de camamilla amb alcohol i aigua, i, segons el gust, s’hi pot afegir una mica de sucre per equilibrar-ne la dolçor.
Aquest licor té al voltant de 17 graus d’alcohol i destaca per tenir una aroma fina i agradable i una textura elegant que, per aquells que la coneixen, resulta inconfusible al paladar. És recomanable beure'l ben fresc també com un acompanyament de les postres.