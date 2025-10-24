El pla de tardor a Catalunya que recomana «National Geographic»

L'arribada de la tardor ve de la mà del fred i amb la baixada de les temperatures ve molt més de gust estar en llocs acollidors i gaudir de la natura. Per això és un molt bon moment per reviure el somni que es tenia durant la infància: tenir una cabanya a la muntanya. Ara pot fer-se realitat, ja que hi ha diferents llocs a Catalunya on hi ha magnifiques infraestructures que faran tornar a la infància, però amb la comoditat que es requereix per desconnectar i si es vol, descansar.
Les cabanyes fetes a les parts més elevades provenen de segles i segles enrere, els antecessors les utilitzaven per protegir-se dels perills de la muntanya i la nit. Ara, més luxoses que les d'aleshores, és una manera de connectar amb la natura, la parella o la família.
National Geographic ha fet un llistat amb les millors cabanyes de Catalunya:
A la Garrotxa
La primera que presenta es tracta d'una que es troba a la Garrotxa, les Cabanyes Entre Valls. Aquestes es troben a uns tres quilòmetres del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa. Des d'aquestes cabanyes es veu bona part el Pirineu gironí, cosa que fa que la desconnexió de la rutina i connexió amb la natura sigui una realitat. A més, es tracta d'una de les cabanyes més luxoses, ja que afavoreix la comoditat d'un gran hotel, ja que fins i tot hi ha un jacuzzi.
Sant Hilari de Queralt
En aquest cas es tracta d'unes cabanyes que es troben en el punt més alt dels arbres del bosc de Sant Hilari de Queralt. Per arribar a l'habitació d'un hotel se sol entrar al hall i prémer el botó perquè vingui l'ascensor, en aquest cas és totalment diferent: s'ha de creuar part del bosc per acabar pujant per una escala vertical penjada de la cabanya. Es tracta de Cabanyes Als Arbres, qui va iniciar aquest projecte fa més de 20 anys i a més de ser acollidor i relaxant, també és d'allò més còmode, et serveixen l'esmorzar a través d'un cistell i una politja.
A tocar del Parc del Montseny
A Santa Maria de Palautordera hi ha quatre cabanyes que ofereixen unes vistes úniques del Parc del Montseny. En aquest cas hi ha la cabanya Dropbox que no et traslladarà a la naturalesa i als orígens de la vida a les muntanyes, sinó a un hotel de luxe. Es tracta d'una infraestructura minimalista, en la qual hi ha una banyera d'hidromassatge i un finestral gegant perquè hi entri tota la llum i es pugui gaudir de les vistes sense haver-hi de sortir.
Luxe a Prades
També es pot gaudir del Parc Natural de les Muntanyes de Prades gràcies a un complex rural que hi ha en el seu interior: el Xalet de Prades. Ofereixen més de 40 opcions d'allotjament ecològic, entre les quals es troba la darrera oferta, les Cases de l'Arbre Premium. Així mateix, des de l'organització ofereixen diverses activitats i excursions, des d'observar les estrelles, fins a gaudir de rutes senderistes o gastronòmiques.
Cabanyes i vi
Per altra banda, en cas de voler gaudir del vi d'una manera única, a Manresa es pot fer. Es tracta del complex enoturisme Oller de Mas, el qual fan quallar la sostenibilitat, la naturalesa, la gastronomia i el vi. Aquest està conformat per 22 cabanyes i respecta el seu entorn de roures i de vistes a la muntanya de Montserrat.