Els millors miradors de Catalunya per gaudir d'una posta de sol

Un dels moments més bonics del dia, pel que fa a contemplar la natura, és, sense cap mena de dubte, l'albada i la posta de sol. Els colors que es fusionen en aquests dos moments del dia, una primera hora i l'altre abans que tot es faci fos, juntament amb els núvols fan que l'arribada i l'adeu del dia sigui un autèntic espectacle.
Catalunya és un territori ple de llocs on poder gaudir d'un bon capvespre, sigui de manera solitària i tranquil·la, amb mascotes o amb la família o amics. Per això, des de Nació s'ha fet un recopilatori dels millors racons del país per viure un moment especial.
L'estany de Banyoles
L'estany de Banyoles és un dels llocs més bonics per veure marxar el sol: el gran llac en té bona part del mèrit. Si ja és especial passejar al voltant del llac en qualsevol moment del dia, envoltat dels colors de la posta de sol encara ho és més. L'aigua reflecteix la brillantor i la vivesa del cel i fa que tot es multipliqui per dos.
Siurana
Un altre dels punts més especials de Catalunya per gaudir tant de l'albada com de l'adeu del sol és el mirador de Siurana, al Priorat. Consisteix en un dels punts més elevats de la zona, concretament es troba a uns 700 metres, el que permet que les vistes siguin úniques. A més del paisatge, també és molt especial el que es té al voltant: una església romànica i un castell àrab, que fa segles van signar les paus per gaudir del paisatge que es contempla des d'allà dalt.
La Roca Foradada
Un altre mirador és el de la Roca Foradada, al Bages. Per arribar-hi hi ha dues opcions: fer una excursió des de Can Maçana fins a la Roca Foradada, la qual és una molt bona oportunitat per gaudir de la recompensa després de fer una ica d'exercici per arribar-hi. L'excursió és apta per a tota la família i la imatge és ben peculiar: es pot veure la posta de sol per dins d'un forat triangular de 10 metres d'alçada que tant caracteritza aquest racó.
Mirador al Delta de l'Ebre
Si no ve de gust haver de pujar massa per arribar a un bon mirador, les Terres de l'Ebre ofereixen l'alternativa perfecta. Es tracta del mirador del Zigurat, al punt més extrem del Delta de l'Ebre, a la desembocadura del riu. Per arribar-hi es pot gaudir d'una excursió molt assequible i senzilla: es tracta d'uns 6 quilòmetres plans i un cop s'arriba a la infraestructura construïda només cal pujar-hi i gaudir de les vistes.
Far a la Costa Brava
En darrer lloc, hi ha un mirador a la Costa Brava que permet veure part del litoral català i els penya-segats que el delimiten. Es tracta del far de Sant Sebastià, un dels espais més populars de Palafrugell i des d'allà es té una vista panoràmica de 360 graus espectacular.