L'aliment que convé evitar perquè anul·la l'efecte d'una dieta de reforç del sistema immunitari

Una dieta rica en vitamina D, magnesi, zinc, seleni, omega-3 i fibra pot marcar la diferència entre la salut i la malaltia. Aquests micronutrients enforteixen el sistema immunitari, protegeixen el cor i el cervell, i milloren la microbiota intestinal, la qual cosa és encara més important durant els mesos de tardor i hivern, quan cauen les temperatures i proliferen els virus. No obstant això, el seu efecte protector s'esvaeix quan apareix un altre tipus d'aliment.
La membre del grup de treball d'Obesitat de la Societat Espanyola d'Endocrinologia i Nutrició (SEEN) i de la Societat Espanyola per a l'Estudi de l'Obesitat (SEEDO), la doctora Montse Prados Pérez, explica a Infosalus que els ultraprocessats són tan perjudicials per a la salut com l'alcohol o el tabac, tot i que lamenta que encara manca conscienciació. "El consum de productes ultraprocessats continua estant socialment acceptat”, diu.
Per tot això, Prados alerta que els ultraprocessats no són aliments, sinó formulacions industrials amb un alt contingut en sucres afegits, greixos refinats, sal i additius, i amb molt baixa densitat nutricional. El seu consum habitual altera el metabolisme, avisa, alhora que promou la inflamació crònica, afecta negativament la microbiota intestinal, i distorsiona els mecanismes naturals de sacietat.
"Tot això contribueix al desenvolupament d'obesitat, resistència a la insulina, hipertensió, dislipèmia i, a llarg termini, a un risc més gran de malalties cardiovasculars, càncer i trastorns de l'estat d'ànim", remarca l'especialista. En aquest sentit, denuncia el màrqueting de la indústria alimentària per posicionar-lo com una opció pràctica i aparentment innòcua, quan en realitat té un efecte comparable al de l'alcohol i el tabac.
Els aliments que no poden faltar a la dieta per reforçar les defenses a l’hivern
Encara que no només l'alimentació és clau per enfortir les nostres defenses, ja que també és essencial mantenir un bon horari de son per descansar bé o hidratar-se bé, sí que és clau per prevenir malalties típiques d’aquesta època de l’any. A continuació, destaquem alguns aliments que poden convertir-se en els teus millors aliats durant els mesos freds.
Les vitamines tenen un paper clau en el bon funcionament del sistema immunitari que, amb l'arribada del fred de l'hivern, es pot veure debilitat. Per això és necessari reforçar a través de la dieta amb aliments rics en vitamines A, B, C, D i E. Per exemple, la primera contribueix a mantenir sanes les mucoses respiratòries i intestinals, que actuen com a barrera davant els virus. Està present en els ous, els làctics sencers, les pastanagues, la carabassa o el bròquil.
A banda, els antioxidants ajuden a mantenir les cèl·lules fortes davant les infeccions. Hi ha molts aliments que són antioxidants i que es poden incloure fàcilment en la dieta diària, com poden ser la remolatxa, la magrana, el bròquil, els espinacs i els fruits del bosc. I, al seu torn, els probiòtics mantenen l’equilibri de la flora intestinal, fonamental per a la immunitat i, sobretot, per protegir-te davant els efectes de la mediació pel refredat en la flora intestinal.
Finalment, l'all i la ceba contenen compostos amb acció antimicrobiana que ajuden a combatre bacteris i virus, a més d’afavorir una recuperació més ràpida en cas de refredat o grip. De la mateixa manera, el gingebre és un potent antiinflamatori natural, ja que conté vitamina C, potassi i niacina, i pot alleujar la tos i descongestionar les vies respiratòries.