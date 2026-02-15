15 de febrer de 2026

Rescaten un esquiador arrossegat per una allau al Pallars Sobirà

Un helicòpter dels Bombers s'ha acostat a la zona i l'ha evacuat

Publicat el 15 de febrer de 2026 a les 15:58
Actualitzat el 15 de febrer de 2026 a les 16:02

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge al migdia un esquiador que s'ha vist arrossegat per una allau a la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà. L'avís s'ha rebut a les 12.29 hores a la zona de la Mata d'Estaon -per sobre dels 1.500 metres- quan l'esquiador s'ha vist sorprès per l'allau i ha quedat atrapat i amb ferides en una cama.

Un helicòpter dels Bombers -amb efectius dels GRAE i metge del SEM- s'ha desplaçat a la zona de difícil accés i ha evacuat l'esquiador fins al nucli d'Estaon.

 

