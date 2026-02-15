Rescaten un esquiador arrossegat per una allau al Pallars Sobirà

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest diumenge al migdia un esquiador que s'ha vist arrossegat per una allau a la Vall de Cardós, al Pallars Sobirà. L'avís s'ha rebut a les 12.29 hores a la zona de la Mata d'Estaon -per sobre dels 1.500 metres- quan l'esquiador s'ha vist sorprès per l'allau i ha quedat atrapat i amb ferides en una cama.\r\n\r\nUn helicòpter dels Bombers -amb efectius dels GRAE i metge del SEM- s'ha desplaçat a la zona de difícil accés i ha evacuat l'esquiador fins al nucli d'Estaon.\r\n\r\n\r\n\r\n➡️Vall de Cardós, 12.29h. Rescatem un esquiador que s'ha vist arrossegat per una allau i, malgrat no havia quedat atrapat, estava ferit en una zona de difícil accés. L'hem rescatat i evacuat fins a Estaon. Hem fet el rescat amb l'🚁 #MAER amb #GRAE i metge @semgencat\r\n— Bombers (@bomberscat) February 15, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n