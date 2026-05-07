L’FP dual de l’aigua impulsa el talent i obre portes a un sector amb futur

En un context socioeconòmic marcat per canvis constants i competències professionals en evolució, la formació professional dual en l’àmbit de la gestió de l’aigua representa un itinerari educatiu i laboral de gran valor estratègic. Aquest sector combina estabilitat, demanda sostinguda de professionals qualificats i projectes de llarg recorregut, característiques que el converteixen en un entorn idoni per a l’aprenentatge dual. D’aquesta manera, l’alumnat no només adquireix una formació especialitzada, sinó que també accedeix a oportunitats laborals amb perspectives reals de continuïtat i creixement professional dins d’un àmbit essencial per a la societat: la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament.
Un exemple destacat d’aquesta sinergia és el compromís de Veolia a Catalunya, amb l’impuls de cicles formatius del sector en modalitat dual, des del 2012, a través de l’Escola de l’Aigua. Amb el cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) de Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües i el cicle formatiu de grau superior (CFGS) de Gestió de l’Aigua, la companyia promou, de la mà dels instituts, una formació especialitzada que combina els coneixements teòrics amb la pràctica professional i l’experiència directa dins de l’empresa. Tots dos cicles s’imparteixen en modalitat dual, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a l’Institut Pere Martell de Tarragona i a l’Institut de Sostenibilitat i Medi Ambient de Barcelona. A més, el CFGM de Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües també es pot cursar a l’Escola Municipal del Treball de Granollers i a l’Institut Alfons Costafreda de Tàrrega, mentre que el CFGS de Gestió de l’Aigua s’ofereix a l’Institut Esteve Terradas de Cornellà.
La companyia ha acollit a les seves instal·lacions, en els dos darrers cursos escolars, al voltant d’una cinquantena d’alumnes d’aquests cicles en modalitat dual, amb la qual cosa ha facilitat l’aplicació pràctica dels seus coneixements, que ha integrat en projectes reals, i, d’aquesta manera, ha demostrat la capacitat d’aquest model formatiu per connectar l’aprenentatge acadèmic amb l’experiència laboral i el desenvolupament professional.
Aquest compromís amb l’FP dual s’estén a tot el territori. Al Camp de Tarragona, Ematsa (Tarragona) i Comaigua (Baix Camp) col·laboren amb aquesta modalitat formativa des de l’any 2014, ja sigui a través dels cicles de l’aigua com mitjançant altres especialitats. En aquest període, Ematsa ha acollit més de 90 alumnes en col·laboració amb els instituts Comte de Rius, Pere Martell, i Vidal i Barraquer, així com amb l’Escola Joan XXIII de Tarragona i amb l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus. Per la seva part, Comaigua ha rebut 28 estudiants de l’Institut Pere Martell i de l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus.
Una experiència que accelera l’aprenentatge i la inserció professional
Quan en Manel Jiménez, de 22 anys i operari de l’estació de tractament d’aigua potable de Palafolls, gestionada per Veolia, va començar la modalitat dual, no s’imaginava fins on el portaria aquella experiència. No es tractava només de continguts teòrics, sinó de sentir-se part d’un equip, d’aprendre cada matí al costat de persones que exerceixen el seu ofici amb passió. L’FP dual ha estat per a ell molt més que una formació: ha estat la porta d’entrada al món laboral, ple de reptes i d’oportunitats. Però no va ser des del primer moment que va tenir clar que estudiaria un cicle formatiu del sector de l’aigua. De fet, no era el seu objectiu inicial. Tot va canviar el dia que va descobrir aquest món: “Un sector amb una gran oferta laboral i una feina amb un impacte real en el dia a dia de les persones”.
La seva història amb Veolia va començar mentre cursava el CFGM de Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües a l’Escola Municipal del Treball de Granollers. Va ser aleshores quan va iniciar les seves primeres pràctiques en modalitat dual com a professional de la xarxa de distribució. Des del primer dia, gràcies al suport de l’equip humà que li va fer l’acompanyament, va poder entendre tot l’ecosistema de rols que conformen un servei d’aigua potable, així com la transformació digital que ha viscut aquest sector fins a convertir-se en punta de llança de la innovació urbana sostenible. En Manel va ampliar la seva formació amb el CFGS de Gestió de l’Aigua a l’Institut Esteve Terradas de Cornellà, i, en finalitzar aquest segon cicle, va ser contractat per Veolia.
Un altre exemple clar d’aquest model d’èxit és el de Khalid Zouin, que va trobar en la combinació d’aula i empresa la millor manera d’accedir al món laboral i consolidar-hi una trajectòria estable. Khalid Zouin, de 28 anys, professional d’aigua potable i clavegueram a Comaigua, tenia molt clar als 20 anys que volia estudiar una formació de caràcter científic que, alhora, li permetés entrar de manera directa en el món laboral. “Buscava alguna cosa pràctica, amb futur, i va ser així com vaig descobrir el CFGM de Xarxes i Estacions de Tractament d’Aigües, que vaig cursar a l’Institut Pere Martell de Tarragona, un cicle que aleshores era força nou i del qual només havia sortit una promoció”. Precisament aquesta novetat li va cridar l’atenció. No tenia cap experiència laboral prèvia en el sector de l’aigua, però sí la curiositat i les ganes d’aprendre.
El primer any de formació va fer unes pràctiques de dues setmanes amb Veolia a Vila-seca, al final del curs. Aquella primera presa de contacte amb el sector va ser determinant per a ell. El segon any ja va entrar de ple en la modalitat dual: dos dies a l’escola i tres dies a l’empresa, també a Vila-seca. Aquesta combinació li va permetre consolidar els coneixements teòrics mentre els aplicava directament en un entorn de treball, fet que va marcar la seva manera d’aprendre i d’entendre la professió. Posteriorment, l’any 2019, va iniciar la seva etapa a Comaigua, amb diferents contractes de substitució. Amb el temps, l’experiència i l’esforç va aconseguir una plaça fixa, el gener de 2023, després de superar el procés d’oposició necessari.
Un sector amb impacte social
Irene Cordón, de 23 anys, està cursant el CFGS en Gestió de l’Aigua a l’Institut Pere Martell de Tarragona i, actualment, combina l’estudi amb la pràctica professional a Ematsa. Va triar aquest cicle per la rellevància del sector en la vida quotidiana de la ciutadania i la seva connexió amb el medi ambient, ja que buscava una formació que resultés útil i amb aplicacions reals i oportunitats laborals.
La possibilitat d’aprendre dins d’una companyia com Ematsa ha estat un factor clau en la seva motivació per fer el cicle en modalitat dual. A Ematsa ha après com funciona cadascuna de les etapes del cicle integral de l’aigua, i ha interioritzat la importància de la col·laboració i el treball en equip. Per a la Irene, “el sector de la gestió de l’aigua és estratègic, perquè l’aigua és un bé essencial i la seva disponibilitat és cada cop menor. A més, és un àmbit amb recorregut, ja que la innovació en tots els àmbits dels serveis del cicle de l’aigua l’està transformant, i aquest procés sembla imparable”. A més, considera que la modalitat dual representa una forma molt vàlida de preparar-se per al mercat laboral.
En definitiva, els cicles de l’FP dual de l’aigua no només connecten l’aprenentatge amb les necessitats del sector, sinó que també constitueixen una opció sòlida per a aquelles persones que busquen una formació pràctica amb sortides laborals en l’àmbit de l’ocupació verda, possibilitats de creixement i una funció social rellevant dins d’un sector estratègic.