El finançament amb garantia hipotecària: agilitat i flexibilitat per a empreses i particulars

Quan els canals tradicionals de finançament es tornen estrictes i lents, els préstecs amb garantia hipotecària -aportant un immoble com a garantia- es converteixen en una alternativa flexible i pràctica per obtenir liquiditat. Tant particulars com empreses poden accedir a finançaments adaptats a les seves necessitats, mantenint la titularitat de la propietat mentre es compleixin les condicions del préstec.
Segons Marta Esteve, directora de Barnacredit, aquest tipus de préstec ofereix avantatges clau respecte als crèdits convencionals. Per als particulars, és una eina habitual per finançar millores a l’habitatge, reorganitzar la situació financera o afrontar projectes personals. En el cas d’autònoms i empreses, permet cobrir necessitats de liquiditat, ampliar l’activitat o invertir en millores operatives, amb la possibilitat d’adaptar les condicions al calendari de cada client.
Un dels principals atractius del finançament amb garantia hipotecària és la rapidesa. Des de Barnacredit asseguren que la resposta inicial pot arribar en menys de 12 hores, i la formalització davant notari es realitza en aproximadament 48 hores, sempre que la documentació estigui completa. A més, els imports disponibles sovint superen els d’un crèdit personal convencional, i els terminis de devolució poden anar de 36 mesos fins a 5 anys, amb opcions de carència de capital i calendaris d’amortització personalitzats.
Aquest model també és especialment útil per a perfils que no compleixen completament els criteris de risc de la banca tradicional. Alguns propietaris amb patrimoni immobiliari poden tenir dificultats per obtenir crèdit, malgrat disposar d’actius suficients, i els préstecs amb garantia hipotecària ofereixen una solució eficaç i segura.
La transparència contractual és un altre punt fort: totes les clàusules i costos són coneguts pel client abans de la signatura, facilitant la presa de decisions amb informació completa i fiable.
En definitiva, els préstecs amb garantia hipotecària es consoliden com una alternativa de finançament àgil, flexible i segura per a projectes personals i empresarials.