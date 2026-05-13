La Trobada Empresarial al Pirineu 2026: la cita per entendre el nou mapa econòmic mundial

Els pròxims 11 i 12 de juny, la Trobada Empresarial al Pirineu celebrarà la seva 37a edició al Palau Municipal d’Esports de la Seu d’Urgell amb un lema que connecta directament amb les inquietuds del teixit empresarial actual: “El nou mapa econòmic mundial: quin camí prenem”.
En un context marcat per les tensions geopolítiques, la transformació tecnològica, la redefinició dels mercats globals i els canvis en les cadenes de valor, la cita es presenta com un espai de reflexió, debat i connexió per a directius, empresaris i professionals.
El programa reunirà figures destacades dels àmbits institucional, empresarial, econòmic i acadèmic. La inauguració anirà a càrrec del cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, mentre que el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, participarà en la jornada de divendres.
Un dels grans noms d’aquesta edició serà Josep Borrell, president del CIDOB i ex Alt Representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors, que oferirà la conferència inaugural centrada en els grans reptes geopolítics global amb la presència també de Matteo Renzi, ex primer ministre italià.
Més networking per reforçar l’esperit original de la Trobada
Una de les principals novetats d’aquesta edició és l’aposta per ampliar els espais de networking. L’organització ha redissenyat el format per facilitar les connexions professionals abans i després de les ponències.
Per primera vegada, la Trobada començarà dijous al matí i finalitzarà divendres al migdia. Aquest nou plantejament permetrà generar més espais informals de relació entre els participants, incloent-hi un sopar previ per a espònsors i patrocinadors i la Festa de la Trobada, oberta a tots els assistents.
L’objectiu és reforçar un dels valors diferencials de la cita: les relacions de confiança i les oportunitats de col·laboració que neixen més enllà de les conferències.
“Estar ben connectats és un avantatge competitiu que a la Trobada coneixem molt bé i per això volem donar-li més importància”, destaca Montse Pujol.
D’altra banda, la Trobada comptarà amb l’experiència d’empresarials de primer nivell. La taula d’estratègies empresarials reunirà perfils com Mar Nogareda, vicepresidenta de HIPRA; Félix Revuelta, fundador de Naturhouse; i Jaume Miquel, màxim responsable de Tendam.
A més, l’edició 2026 donarà protagonisme a startups catalanes i andorranes vinculades a la innovació i la intel·ligència artificial, així com a empreses lleidatanes consolidades, representades per figures com Carles Camí, Tomàs Cusiné, Patricia Romero o Dolors Puyol.
La tecnologia també tindrà un espai destacat amb la intervenció de Josep Maria Ganyet, expert en intel·ligència artificial, mentre que el divulgador científic Xevi Verdaguer oferirà la conferència “Longevitat: com viure més anys amb qualitat de vida”.
Cal inscriure’s prèviament per participar-hi.
Una cita consolidada al calendari empresarial
Amb 37 anys de trajectòria, la Trobada Empresarial al Pirineu s’ha consolidat com una de les grans cites empresarials de referència de Catalunya i Andorra. Des de la seva creació, ha reunit més de 500 ponents i més de 10.000 assistents, esdevenint un espai de debat i connexió entre empresaris, emprenedors, directius i responsables institucionals.
En un moment en què el món empresarial afronta reptes sense precedents, la Trobada vol continuar sent un espai útil per anticipar tendències, compartir coneixement i generar aliances estratègiques.