L’Hospitalet de l’Infant celebra una nova edició de la Festa del Vent

L’Hospitalet de l’Infant es prepara per viure una nova edició d’una de les cites més singulars del seu calendari familiar. La Festa del Vent tornarà a omplir de color, creativitat i activitats a l’aire lliure la plaça Coll de Balaguer, davant del passeig marítim, el pròxim dissabte 6 de juny, en una jornada pensada per gaudir en família i descobrir totes les possibilitats que ofereix un dels elements més característics del municipi: el vent.
Impulsada per la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, aquesta tercera edició convertirà l’espai en un gran escenari participatiu entre les 10 i les 14 hores, amb propostes lúdiques, esportives i culturals per a totes les edats.
Un dels principals atractius seran les exhibicions d’estels acrobàtics de l’Associació Barcelona Estels Club, que ompliran el cel de colors i formes. A més, els assistents podran participar en un taller de construcció d’estels per crear el seu propi model i fer-lo volar. L’entitat també instal·larà un jardí eòlic amb figures mogudes per la força del vent.
La programació inclourà també la participació del Club BKT, que mostrarà alguns dels carros de vela utilitzats en les seves activitats esportives. El públic podrà experimentar amb versions a petita escala, impulsades per ventiladors i dirigides amb comandaments, una proposta que combina joc, habilitat i aprenentatge.
La creativitat serà una altra de les protagonistes de la jornada gràcies als tallers de construcció de carrillons i molinets de vent, que permetran als participants personalitzar les seves creacions i endur-se un record de la festa.
La música en directe arribarà a les 12 del migdia amb l’actuació de Canya d’Or & Brass, que posarà ritme i ambient festiu a una jornada concebuda per compartir moments en família al costat del mar.
Com a cloenda, l’organització sortejarà diversos estels professionals entre totes les persones que hagin participat en el taller de construcció d’estels.
Segons destaca la regidora de Turisme, M. Elidia López, la Festa del Vent s’ha consolidat com una proposta diferencial dins l’oferta turística i familiar del municipi. La iniciativa reivindica el vent com un element identitari de l’Hospitalet de l’Infant i el transforma en una experiència participativa que combina natura, creativitat i diversió.
Amb accés gratuït i activitats per a totes les edats, la Festa del Vent es presenta, un any més, com una oportunitat ideal per gaudir d’un matí diferent en un entorn privilegiat de la Costa Daurada.