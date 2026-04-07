Barnacredit renova la seva imatge corporativa després de més de quinze anys

Hi ha operacions que no poden esperar. Una empresa que necessita liquiditat immediata per no perdre una oportunitat. Un autònom que ha trobat el local adequat per a la seva activitat professional, però el banc li exigeix un procés d’aprovació que excedeix els terminis de l’operació. Un promotor que necessita tancar l’adquisició d’un solar en un termini concret.
En aquests casos, la diferència entre obtenir finançament en dies o en mesos pot suposar la diferència entre tancar una operació o perdre-la.
Des del 2011, Barnacredit ofereix finançament alternatiu amb garantia hipotecària, amb resposta en 12 hores i signatura davant de notari segons estableix la Llei Hipotecària.
Solucions reals, segures i adaptades a cada client
Barnacredit està especialitzada en préstecs amb garantia hipotecària adreçats a empreses, autònoms i particulars amb patrimoni immobiliari que necessiten finançament àgil, personalitzat i transparent.
El perfil dels seus clients és divers: inversors que necessiten tancar operacions en terminis concrets, promotors que requereixen liquiditat pont per iniciar projectes, professionals que adquireixen locals comercials o propietaris que necessiten alliberar capital del seu patrimoni. L’element central de l’anàlisi és sempre el valor i la situació de l’immoble aportat com a garantia.
Un procés clar en quatre passos
Barnacredit ha consolidat un procés dissenyat per combinar agilitat i seguretat jurídica:
- Visita personalitzada. Cada operació s’analitza de manera individual, tenint en compte la situació econòmica, patrimonial i els objectius reals del client. El tracte és directe, proper i sense intermediaris innecessaris.
- Taxació de l’immoble. Conèixer el valor real de la propietat és fonamental per definir l’import finançable. Una taxació adequada assegura que el client rebi un finançament acord amb la seva garantia.
- Documentació contractual. Es presenta una proposta personalitzada amb tipus d’interès, terminis i condicions tancades des del primer moment. Sense lletra petita. Sense costos ocults. Sense pagaments anticipats.
- Signatura davant de notari. Totes les operacions es formalitzen davant de notari, sempre sota el paraigua de la Llei Hipotecària i dins dels terminis establerts, amb inscripció al Registre de la Propietat, garantint la màxima seguretat jurídica tant per al client com per a l’entitat.
Més de quinze anys de trajectòria
Des del 2011, centenars de clients han confiat en Barnacredit per resoldre les seves necessitats de finançament. L’entitat, inscrita al Registre del Banc d’Espanya amb el número D088, opera des de les seves oficines a Barcelona (Passeig de Gràcia, 63) i Madrid, i disposa d'un equip especialitzat en finançament alternatiu.
Aquesta trajectòria és el principal motiu de la renovació de la seva imatge corporativa: una identitat visual que reflecteix la solidesa i l’evolució de la companyia.
El finançament alternatiu, una realitat consolidada
El finançament alternatiu ha deixat de ser un recurs excepcional. En un context en què la banca tradicional aplica criteris rígids que deixen fora molts projectes viables, cada cop més empreses, autònoms i particulars recorren a entitats especialitzades i regulades com Barnacredit.
Els requisits de la banca tradicional no sempre s’adapten a les necessitats d’aquests perfils. Terminis d’aprovació que no encaixen amb operacions que requereixen rapidesa. Criteris rígids que no contemplen la realitat d’un autònom amb patrimoni o d’un inversor que necessita tancar en dies. En moltes ocasions, el que el client necessita no és el crèdit més econòmic, sinó el crèdit a temps.
Nova imatge, mateix compromís
Barnacredit renova la seva identitat visual mantenint intactes els valors que han definit la seva activitat des de l’inici: agilitat en la resposta, transparència en les condicions, anàlisi personalitzada de cada operació i formalització davant de notari de tots els seus préstecs. La companyia, liderada per la seva fundadora Marta Esteve, afronta aquesta nova etapa amb la mateixa essència de sempre, ara reforçada per un equip directiu consolidat i amb il·lusió pel que està per venir.