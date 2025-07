Els Països Catalans donen a Espanya l'únic or mundial que li faltava en natació artística

Iris Tió i Lilou Lluís han fet història aquest dijous en el Mundial de Natació Artística de Singapur en proclamar-se campiones del món en la modalitat de duo lliure femení. És la primera medalla d'or en aquesta categoria per a l'estat espanyol, que fins ara només havia arribat al bronze en 2013 amb la barcelonina Ona Carbonell i la mallorquina Marga Crespí.

Tió, de Barcelona i amb 22 anys, ja havia aconseguit un gran triomf per a la natació artística en guanyar la primera medalla d'or de la història de Catalunya amb un sol lliure al Mundial aquest dimarts, fet que va suposar també un fet històric per la natació espanyola, ja que era l'únic títol que li faltava per guanyar.

“Hem nedat amb tota la nostra energia, amb molta confiança, i jo ho he notat: el duo anava molt bé. Anava passant cada híbrid, cada figura… i tot sortia perfecte”, va confessar Tió després de la final.

La rutina guanyadora de l'or mundial

La rutina de Tió i Lluís, titulada "L'essència de la feminitat", va estremir al públic del World Aquatics Championships Sorra. Van ballar amb el tema Escalate de Tsar B, una cançó que els va donar dues plates en el campionat Europeu i en la Superfinal de la Copa del Món.

Amb aquest ritme i amb una coordinació impecable, el duo va aconseguir una puntuació total de 282.6087. Una puntuació que va deixar, en segon lloc, a Itàlia, amb Enrica Piccoli i Lucrezia Ruggiero, que baix la rutina "Hipnosi" van aconseguir 278.7137 punts. El bronze va ser per al duo de la Xina compost per Yanhan Lin i Yanjun Lin, que va aconseguir 274.3090 punts.

Per a Lluís, nascuda a Perpinyà, aquest or suposa tot un èxit personal. “Quan vaig arribar, no entrava en els meus plans guanyar una medalla d'or en duo. Però ha estat tot tan de sobte… meravellós. Estic molt feliç”, va explicar. “M'ho passo molt bé en els entrenaments, connectem superbé, ens entenem a l'instant i estic molt contenta. És un orgull”, va explicar Lilou,

Per a Tió, aquest triomf representa la cinquena medalla d'aquest Mundial i l'oportunitat de continuar fent història, ja que encara li queda per disputar la final del duo mixt al costat de Dennis González.