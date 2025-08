El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, vol ocupar tota la Franja de Gaza i ho ordenarà en la reunió del gabinet de seguretat que estava prevista per aquest dimarts i que finalment ha posposat. Així ho ha explicat un alt funcionari del govern d'Israel en una trobada amb periodistes i ho han confirmat fonts de l'executiu a Efe.

En ple enduriment del to de la comunitat internacional i de sectors interns contra l'executiu d'Israel per les condicions a la franja i el bloqueig de l'ajuda humanitària, també per part del president dels Estats Units, Donald Trump, Netanyahu convocarà un debat sobre la continuació dels combats i l'expansió a les zones on la intel·ligència israeliana creu que hi ha ostatges de Hamàs.

Si bé, l'exèrcit ha emès un comunicat en què ha reiterat que s'oposa a fer maniobres que puguin posar en risc la vida d'aquests ostatges. El diari The Times of Israel ha explicat que aquesta oposició respon al temor dels militars al fet que Hamàs executi els ostatges si veuen que perdran les posicions. L'alt funcionari esmentat, però, ha reblat que "si el cap de l'Estat Major hi està en desacord, haurà de dimitir".

Hores abans, el president de la Cambra de Representants dels Estats Units, Mike Johnson, ha anat més enllà i ha assegurat des de Cisjordània que aquesta regió també pertany al poble jueu. "Les muntanyes de Judea i Samària -nom bíblic de Cisjordània- són propietat legítima del poble jueu i la Casa Blanca hauria de recordar als estatunidencs els seus fonaments judeocristians", ha citat el dirigent de la branca israeliana del Partit Republicà, Marc Zell, en un missatge a la xarxa social X.

Al seu torn, el ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Albares, ha afirmat que Espanya "mai" reconeixerà una "annexió" de Gaza o Cisjordània a l'Estat d'Israel. "Ho diem nosaltres i ho diuen les sentències del Tribunal Internacional de Justícia, que rebutja les annexions il·legals", ha justificat en una entrevista a Onda Cero. "No podem permetre que el dret internacional humanitari es trepitgi cada dia amb desplaçaments forçosos i morts massives a les cues de la gana", ha afegit abans d'avisar que la guerra ha derivat en una "matança" que busca convertir Gaza en un "cementiri".